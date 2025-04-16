Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Швеции объяснил удар в Сумах - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/udar_sumy-2011491386.html
Посол России в Швеции объяснил удар в Сумах
Посол России в Швеции объяснил удар в Сумах - РИА Новости, 16.04.2025
Посол России в Швеции объяснил удар в Сумах
Посол России в Стокгольме Сергей Беляев, вызванный в МИД Швеции из-за удара ВС России по Сумам, заявил шведской стороне что целью было мероприятие с участием... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T05:31:00+03:00
2025-04-16T05:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
стокгольм (город)
швеция
сергей беляев
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156088/15/1560881585_0:0:2754:1550_1920x0_80_0_0_8a2a5e802f0b6c867d00c5dcdd7014d5.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Посол России в Стокгольме Сергей Беляев, вызванный в МИД Швеции из-за удара ВС России по Сумам, заявил шведской стороне что целью было мероприятие с участием высокопоставленных украинских военных и их западных "коллег", об этом заявили РИА Новости в дипмиссии."С опорой на заявления Минобороны России, официального представителя МИД России посол обратил внимание на факт проведения в Сумах 13 апреля мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных "коллег", — рассказали в посольстве.Беляев также указал на нарушение международных гуманитарных норм со стороны ВСУ, использовавших в качестве "живого щита" мирное население.По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.Как рассказали РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара находились около 200 военнослужащих ВСУ, включая командование, в том числе там были офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, у Москвы есть факты, подтверждающие, что в Сумах удалось поразить место сходки украинских военачальников и их западных коллег.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011451765.html
https://ria.ru/20250415/sumy-2011373679.html
россия
стокгольм (город)
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156088/15/1560881585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3458334e01d926a99faf387ec87acfc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, стокгольм (город), швеция, сергей беляев, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Стокгольм (город), Швеция, Сергей Беляев, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Посол России в Швеции объяснил удар в Сумах

Посол России в Швеции заявил, что целью удара в Сумах было мероприятие ВСУ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Беляев
Сергей Беляев - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Сергей Беляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Посол России в Стокгольме Сергей Беляев, вызванный в МИД Швеции из-за удара ВС России по Сумам, заявил шведской стороне что целью было мероприятие с участием высокопоставленных украинских военных и их западных "коллег", об этом заявили РИА Новости в дипмиссии.
«
"С опорой на заявления Минобороны России, официального представителя МИД России посол обратил внимание на факт проведения в Сумах 13 апреля мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных "коллег", — рассказали в посольстве.
Беляев также указал на нарушение международных гуманитарных норм со стороны ВСУ, использовавших в качестве "живого щита" мирное население.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Подполье рассказало о сборах командного состава ВСУ в гражданских объектах
Вчера, 20:04
По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
Как рассказали РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара находились около 200 военнослужащих ВСУ, включая командование, в том числе там были офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, у Москвы есть факты, подтверждающие, что в Сумах удалось поразить место сходки украинских военачальников и их западных коллег.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по Сумам
Вчера, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСтокгольм (город)ШвецияСергей БеляевСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала