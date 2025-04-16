https://ria.ru/20250416/udar_sumy-2011491386.html

Посол России в Швеции объяснил удар в Сумах

Посол России в Швеции объяснил удар в Сумах - РИА Новости, 16.04.2025

Посол России в Швеции объяснил удар в Сумах

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев, вызванный в МИД Швеции из-за удара ВС России по Сумам, заявил шведской стороне что целью было мероприятие с участием... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T05:31:00+03:00

2025-04-16T05:31:00+03:00

2025-04-16T05:31:00+03:00

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стокгольм (город)

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сергей беляев

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Посол России в Стокгольме Сергей Беляев, вызванный в МИД Швеции из-за удара ВС России по Сумам, заявил шведской стороне что целью было мероприятие с участием высокопоставленных украинских военных и их западных "коллег", об этом заявили РИА Новости в дипмиссии."С опорой на заявления Минобороны России, официального представителя МИД России посол обратил внимание на факт проведения в Сумах 13 апреля мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных "коллег", — рассказали в посольстве.Беляев также указал на нарушение международных гуманитарных норм со стороны ВСУ, использовавших в качестве "живого щита" мирное население.По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.Как рассказали РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара находились около 200 военнослужащих ВСУ, включая командование, в том числе там были офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, у Москвы есть факты, подтверждающие, что в Сумах удалось поразить место сходки украинских военачальников и их западных коллег.

https://ria.ru/20250415/vsu-2011451765.html

https://ria.ru/20250415/sumy-2011373679.html

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швеция

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в мире, россия, стокгольм (город), швеция, сергей беляев, сергей лавров, вооруженные силы украины