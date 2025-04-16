https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011517586.html

СК расследует убийство ВСУ трех членов семьи из курского хутора Колмаков

СК расследует убийство ВСУ трех членов семьи из курского хутора Колмаков - РИА Новости, 16.04.2025

СК расследует убийство ВСУ трех членов семьи из курского хутора Колмаков

Следственный комитет России расследует убийство украинскими военными троих членов семьи из курского хутора Колмаков, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:21:00+03:00

2025-04-16T10:21:00+03:00

2025-04-16T10:29:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный комитет России расследует убийство украинскими военными троих членов семьи из курского хутора Колмаков, сообщили в ведомстве."Возбуждено уголовное дело по факту убийства украинскими боевиками трех жителей хутора Колмаков Курской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что военные следователи, работая с эвакуированными из Суджанского района, получили информацию от местной жительницы о том, что в январе военнослужащие Украины убили троих её родственников, укрывавшихся в доме."При проведении следственных действий собраны доказательства, подтверждающие совершение этого преступления украинскими военнослужащими. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, запланировано опознание тел погибших", - добавили в СК.Продолжается установление участников украинских вооруженных формирований, причастных к убийствам гражданских лиц, для их последующего привлечения к уголовной ответственности, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250415/kursk-2011327476.html

россия

курская область

суджанский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), курская область, суджанский район, украина, вооруженные силы украины