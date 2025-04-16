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СК расследует убийство ВСУ трех членов семьи из курского хутора Колмаков - РИА Новости, 16.04.2025
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10:21 16.04.2025 (обновлено: 10:29 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011517586.html
СК расследует убийство ВСУ трех членов семьи из курского хутора Колмаков
СК расследует убийство ВСУ трех членов семьи из курского хутора Колмаков - РИА Новости, 16.04.2025
СК расследует убийство ВСУ трех членов семьи из курского хутора Колмаков
Следственный комитет России расследует убийство украинскими военными троих членов семьи из курского хутора Колмаков, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:21:00+03:00
2025-04-16T10:29:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный комитет России расследует убийство украинскими военными троих членов семьи из курского хутора Колмаков, сообщили в ведомстве."Возбуждено уголовное дело по факту убийства украинскими боевиками трех жителей хутора Колмаков Курской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что военные следователи, работая с эвакуированными из Суджанского района, получили информацию от местной жительницы о том, что в январе военнослужащие Украины убили троих её родственников, укрывавшихся в доме."При проведении следственных действий собраны доказательства, подтверждающие совершение этого преступления украинскими военнослужащими. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, запланировано опознание тел погибших", - добавили в СК.Продолжается установление участников украинских вооруженных формирований, причастных к убийствам гражданских лиц, для их последующего привлечения к уголовной ответственности, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250415/kursk-2011327476.html
россия
курская область
суджанский район
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), курская область, суджанский район, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Украина, Вооруженные силы Украины
СК расследует убийство ВСУ трех членов семьи из курского хутора Колмаков

СК возбудил дело после убийства ВСУ 3 членов семьи из курского хутора Колмаков

© Следственный комитет Российской Федерации Сотрудники Следственного комитета в хуторе Колмаков Курской области
Сотрудники Следственного комитета в хуторе Колмаков Курской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудники Следственного комитета в хуторе Колмаков Курской области
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный комитет России расследует убийство украинскими военными троих членов семьи из курского хутора Колмаков, сообщили в ведомстве.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства украинскими боевиками трех жителей хутора Колмаков Курской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что военные следователи, работая с эвакуированными из Суджанского района, получили информацию от местной жительницы о том, что в январе военнослужащие Украины убили троих её родственников, укрывавшихся в доме.
"При проведении следственных действий собраны доказательства, подтверждающие совершение этого преступления украинскими военнослужащими. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, запланировано опознание тел погибших", - добавили в СК.
Продолжается установление участников украинских вооруженных формирований, причастных к убийствам гражданских лиц, для их последующего привлечения к уголовной ответственности, заключили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Курская областьСуджанский районУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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