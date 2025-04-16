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СК расследует убийство ВСУ трех членов семьи из курского хутора Колмаков
СК расследует убийство ВСУ трех членов семьи из курского хутора Колмаков - РИА Новости, 16.04.2025
СК расследует убийство ВСУ трех членов семьи из курского хутора Колмаков
Следственный комитет России расследует убийство украинскими военными троих членов семьи из курского хутора Колмаков, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:21:00+03:00
2025-04-16T10:21:00+03:00
2025-04-16T10:29:00+03:00
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный комитет России расследует убийство украинскими военными троих членов семьи из курского хутора Колмаков, сообщили в ведомстве."Возбуждено уголовное дело по факту убийства украинскими боевиками трех жителей хутора Колмаков Курской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что военные следователи, работая с эвакуированными из Суджанского района, получили информацию от местной жительницы о том, что в январе военнослужащие Украины убили троих её родственников, укрывавшихся в доме."При проведении следственных действий собраны доказательства, подтверждающие совершение этого преступления украинскими военнослужащими. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, запланировано опознание тел погибших", - добавили в СК.Продолжается установление участников украинских вооруженных формирований, причастных к убийствам гражданских лиц, для их последующего привлечения к уголовной ответственности, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250415/kursk-2011327476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СК расследует убийство ВСУ трех членов семьи из курского хутора Колмаков
СК возбудил дело после убийства ВСУ 3 членов семьи из курского хутора Колмаков