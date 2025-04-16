Москвичу, убитому после ссоры с дочерью, проведут посмертную экспертизу
СК: убитому на юго-западе Москвы мужчине проведут посмертную судебную экспертизу
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужчине, убитому, предположительно, дочерью-подростком на юго-западе Москвы, проведут посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале.
"По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что проведены следственные действия с дочерями погибшего, допрошены близкие родственники семьи и иные свидетели.
"В ходе проведения первоначальных следственных действий, при производстве допросов и анализа показаний обстоятельства, изложенные несовершеннолетней, нашли свое подтверждение. Она передана под присмотр своим родственникам", - добавили в главке.
По версии следствия, 15 апреля мужчина в квартире дома на улице Бартеневской в Южном Бутово поссорился с 20-летней дочерью. В ходе конфликта, обусловленного желанием оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону девушки, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи, мужчина скончался на месте. По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.