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Москвичу, убитому после ссоры с дочерью, проведут посмертную экспертизу - РИА Новости, 16.04.2025
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09:53 16.04.2025 (обновлено: 11:09 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011511315.html
Москвичу, убитому после ссоры с дочерью, проведут посмертную экспертизу
Москвичу, убитому после ссоры с дочерью, проведут посмертную экспертизу - РИА Новости, 16.04.2025
Москвичу, убитому после ссоры с дочерью, проведут посмертную экспертизу
Мужчине, убитому, предположительно, дочерью-подростком на юго-западе Москвы, проведут посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, сообщает... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:53:00+03:00
2025-04-16T11:09:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юге москвы
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужчине, убитому, предположительно, дочерью-подростком на юго-западе Москвы, проведут посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале. "По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что проведены следственные действия с дочерями погибшего, допрошены близкие родственники семьи и иные свидетели. "В ходе проведения первоначальных следственных действий, при производстве допросов и анализа показаний обстоятельства, изложенные несовершеннолетней, нашли свое подтверждение. Она передана под присмотр своим родственникам", - добавили в главке. По версии следствия, 15 апреля мужчина в квартире дома на улице Бартеневской в Южном Бутово поссорился с 20-летней дочерью. В ходе конфликта, обусловленного желанием оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону девушки, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи, мужчина скончался на месте. По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.
https://ria.ru/20250416/moskva-2011488102.html
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011334677.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юге Москвы
Москвичу, убитому после ссоры с дочерью, проведут посмертную экспертизу

СК: убитому на юго-западе Москвы мужчине проведут посмертную судебную экспертизу

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужчине, убитому, предположительно, дочерью-подростком на юго-западе Москвы, проведут посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале.
"По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении ведомства.
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Уточняется, что проведены следственные действия с дочерями погибшего, допрошены близкие родственники семьи и иные свидетели.
"В ходе проведения первоначальных следственных действий, при производстве допросов и анализа показаний обстоятельства, изложенные несовершеннолетней, нашли свое подтверждение. Она передана под присмотр своим родственникам", - добавили в главке.
По версии следствия, 15 апреля мужчина в квартире дома на улице Бартеневской в Южном Бутово поссорился с 20-летней дочерью. В ходе конфликта, обусловленного желанием оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону девушки, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи, мужчина скончался на месте. По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.
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