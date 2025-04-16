Труфанов поблагодарил Путина за освобождение из плена ХАМАС
Вызволенный из плена Труфанов на встрече с Путиным поблагодарил за освобождение
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГражданин России и Израиля Александр Труфанов, 15 февраля 2025 года освобожденный из плена ХАМАС
Гражданин России и Израиля Александр Труфанов, 15 февраля 2025 года освобожденный из плена ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Освобожденный из плена ХАМАС россиянин Александр Труфанов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил его за освобождение и выразил надежду, что остальных заложников тоже освободят, они стали для него "как братья".
Кадры из Кремля, со встречи Труфанова и его семьи с российским лидером, были показаны в эфире телеканалов в 11 вечера по Москве.
"Я благодарен за ваши действия, за то, что мы вышли на свободу. И я хочу сказать, для меня это очень важно, чтобы остальные заложники тоже вышли на свободу. Я знаю, что они чувствуют. … Для меня они как братья", - сказал экс-заложник президенту России.
Также он сообщил, что счастлив быть на свободе.
На встрече также присутствовала мама Труфанова, которая рассказала, что в их семейной истории не впервые попадают в плен: ее бабушка, она была военный врач, во время Великой Отечественной войны была ранена под Курском и попала в плен.