https://ria.ru/20250416/trufanov-2011701159.html

Труфанов поблагодарил Путина за освобождение из плена ХАМАС

Труфанов поблагодарил Путина за освобождение из плена ХАМАС - РИА Новости, 16.04.2025

Труфанов поблагодарил Путина за освобождение из плена ХАМАС

Освобожденный из плена ХАМАС россиянин Александр Труфанов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил его за освобождение и выразил... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T23:14:00+03:00

2025-04-16T23:14:00+03:00

2025-04-16T23:18:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Освобожденный из плена ХАМАС россиянин Александр Труфанов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил его за освобождение и выразил надежду, что остальных заложников тоже освободят, они стали для него "как братья".Кадры из Кремля, со встречи Труфанова и его семьи с российским лидером, были показаны в эфире телеканалов в 11 вечера по Москве."Я благодарен за ваши действия, за то, что мы вышли на свободу. И я хочу сказать, для меня это очень важно, чтобы остальные заложники тоже вышли на свободу. Я знаю, что они чувствуют. … Для меня они как братья", - сказал экс-заложник президенту России.Также он сообщил, что счастлив быть на свободе.На встрече также присутствовала мама Труфанова, которая рассказала, что в их семейной истории не впервые попадают в плен: ее бабушка, она была военный врач, во время Великой Отечественной войны была ранена под Курском и попала в плен.

https://ria.ru/20250416/putin-2011701414.html

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хамас, москва, россия, владимир путин, в мире