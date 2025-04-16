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Труфанов поблагодарил Путина за освобождение из плена ХАМАС - РИА Новости, 16.04.2025
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23:14 16.04.2025 (обновлено: 23:18 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/trufanov-2011701159.html
Труфанов поблагодарил Путина за освобождение из плена ХАМАС
Труфанов поблагодарил Путина за освобождение из плена ХАМАС - РИА Новости, 16.04.2025
Труфанов поблагодарил Путина за освобождение из плена ХАМАС
Освобожденный из плена ХАМАС россиянин Александр Труфанов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил его за освобождение и выразил... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T23:14:00+03:00
2025-04-16T23:18:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Освобожденный из плена ХАМАС россиянин Александр Труфанов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил его за освобождение и выразил надежду, что остальных заложников тоже освободят, они стали для него "как братья".Кадры из Кремля, со встречи Труфанова и его семьи с российским лидером, были показаны в эфире телеканалов в 11 вечера по Москве."Я благодарен за ваши действия, за то, что мы вышли на свободу. И я хочу сказать, для меня это очень важно, чтобы остальные заложники тоже вышли на свободу. Я знаю, что они чувствуют. … Для меня они как братья", - сказал экс-заложник президенту России.Также он сообщил, что счастлив быть на свободе.На встрече также присутствовала мама Труфанова, которая рассказала, что в их семейной истории не впервые попадают в плен: ее бабушка, она была военный врач, во время Великой Отечественной войны была ранена под Курском и попала в плен.
https://ria.ru/20250416/putin-2011701414.html
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хамас, москва, россия, владимир путин, в мире
ХАМАС, Москва, Россия, Владимир Путин, В мире
Труфанов поблагодарил Путина за освобождение из плена ХАМАС

Вызволенный из плена Труфанов на встрече с Путиным поблагодарил за освобождение

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГражданин России и Израиля Александр Труфанов, 15 февраля 2025 года освобожденный из плена ХАМАС
Гражданин России и Израиля Александр Труфанов, 15 февраля 2025 года освобожденный из плена ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Гражданин России и Израиля Александр Труфанов, 15 февраля 2025 года освобожденный из плена ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Освобожденный из плена ХАМАС россиянин Александр Труфанов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил его за освобождение и выразил надежду, что остальных заложников тоже освободят, они стали для него "как братья".
Кадры из Кремля, со встречи Труфанова и его семьи с российским лидером, были показаны в эфире телеканалов в 11 вечера по Москве.
"Я благодарен за ваши действия, за то, что мы вышли на свободу. И я хочу сказать, для меня это очень важно, чтобы остальные заложники тоже вышли на свободу. Я знаю, что они чувствуют. … Для меня они как братья", - сказал экс-заложник президенту России.
Также он сообщил, что счастлив быть на свободе.
На встрече также присутствовала мама Труфанова, которая рассказала, что в их семейной истории не впервые попадают в плен: ее бабушка, она была военный врач, во время Великой Отечественной войны была ранена под Курском и попала в плен.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин пожелал семье Труфановых счастья и благополучия
Вчера, 23:17
 
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