https://ria.ru/20250416/trevoga-2011484507.html
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.04.2025
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T01:53:00+03:00
2025-04-16T01:53:00+03:00
2025-04-16T02:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
черкасская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_843:0:2927:1172_1920x0_80_0_0_5d2dc7d3a3ae95593a3d3e4eb8373c9e.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса на 1.53 мск среды, в Киеве сигнал воздушной тревоги вновь начал звучать в 01.43 мск.Кроме того, сигнал тревоги также звучит в Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской и Черкасской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011473367.html
киев
россия
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_929:0:2892:1472_1920x0_80_0_0_13db3ebbe46941accac0b374c822079b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Черкасская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве власти второй раз за ночь объявили воздушную тревогу