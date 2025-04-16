https://ria.ru/20250416/trevoga-2011484507.html

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.04.2025

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T01:53:00+03:00

2025-04-16T01:53:00+03:00

2025-04-16T02:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

черкасская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса на 1.53 мск среды, в Киеве сигнал воздушной тревоги вновь начал звучать в 01.43 мск.Кроме того, сигнал тревоги также звучит в Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской и Черкасской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250415/ukraina-2011473367.html

киев

россия

черкасская область

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киев, россия, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины