https://ria.ru/20250416/tramp-2011617726.html

"Стала катастрофой". В Британии отреагировали на слова Трампа о Зеленском

"Стала катастрофой". В Британии отреагировали на слова Трампа о Зеленском - РИА Новости, 16.04.2025

"Стала катастрофой". В Британии отреагировали на слова Трампа о Зеленском

Трамп прав. Именно из-за некомпетентности Зеленского и поддержки Байдена, который его подстрекал, Украина стала такой катастрофой!" — написал один из... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:44:00+03:00

2025-04-16T16:44:00+03:00

2025-04-16T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине не разразился бы, если бы Владимир Зеленский был компетентен. "Трамп прав. Именно из-за некомпетентности Зеленского и поддержки Байдена, который его подстрекал, Украина стала такой катастрофой!" — написал один из комментаторов. "Одно простое заявление Зеленского могло бы предотвратить войну: "Украина не вступает в НАТО". Неспособность сказать это спровоцировала жесткий ответ со стороны Путина", — поддержал другой. "Зеленский не должен был начинать это, Трамп прав. Нельзя начинать то, что не можешь закончить, а потом требовать помощи от других. Если бы Украина не угрожала интересам России своими действиями, эта война никогда бы не началась" — отметил еще один из пользователей. "Я не могу дождаться, когда эта война закончится, чтобы мне больше не пришлось видеть рожу этого высокомерного и воинственного мошенника – Зеленского", — заключили читатели. Накануне Трамп усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011537450.html

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в мире, владимир зеленский, украина, дональд трамп, сша