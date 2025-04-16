"Стала катастрофой". В Британии отреагировали на слова Трампа о Зеленском
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине не разразился бы, если бы Владимир Зеленский был компетентен.
"Трамп прав. Именно из-за некомпетентности Зеленского и поддержки Байдена, который его подстрекал, Украина стала такой катастрофой!" — написал один из комментаторов.
"Трамп прав. Именно из-за некомпетентности Зеленского и поддержки Байдена, который его подстрекал, Украина стала такой катастрофой!" — написал один из комментаторов.
"Одно простое заявление Зеленского могло бы предотвратить войну: "Украина не вступает в НАТО". Неспособность сказать это спровоцировала жесткий ответ со стороны Путина", — поддержал другой.
"Зеленский не должен был начинать это, Трамп прав. Нельзя начинать то, что не можешь закончить, а потом требовать помощи от других. Если бы Украина не угрожала интересам России своими действиями, эта война никогда бы не началась" — отметил еще один из пользователей.
"Я не могу дождаться, когда эта война закончится, чтобы мне больше не пришлось видеть рожу этого высокомерного и воинственного мошенника – Зеленского", — заключили читатели.
Накануне Трамп усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме.
"Зеленский не должен был начинать это, Трамп прав. Нельзя начинать то, что не можешь закончить, а потом требовать помощи от других. Если бы Украина не угрожала интересам России своими действиями, эта война никогда бы не началась" — отметил еще один из пользователей.
"Я не могу дождаться, когда эта война закончится, чтобы мне больше не пришлось видеть рожу этого высокомерного и воинственного мошенника – Зеленского", — заключили читатели.
Накануне Трамп усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме.
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