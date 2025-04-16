Рейтинг@Mail.ru
"Стала катастрофой". В Британии отреагировали на слова Трампа о Зеленском - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/tramp-2011617726.html
"Стала катастрофой". В Британии отреагировали на слова Трампа о Зеленском
"Стала катастрофой". В Британии отреагировали на слова Трампа о Зеленском - РИА Новости, 16.04.2025
"Стала катастрофой". В Британии отреагировали на слова Трампа о Зеленском
Трамп прав. Именно из-за некомпетентности Зеленского и поддержки Байдена, который его подстрекал, Украина стала такой катастрофой!" — написал один из... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:44:00+03:00
2025-04-16T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине не разразился бы, если бы Владимир Зеленский был компетентен. "Трамп прав. Именно из-за некомпетентности Зеленского и поддержки Байдена, который его подстрекал, Украина стала такой катастрофой!" — написал один из комментаторов. "Одно простое заявление Зеленского могло бы предотвратить войну: "Украина не вступает в НАТО". Неспособность сказать это спровоцировала жесткий ответ со стороны Путина", — поддержал другой. "Зеленский не должен был начинать это, Трамп прав. Нельзя начинать то, что не можешь закончить, а потом требовать помощи от других. Если бы Украина не угрожала интересам России своими действиями, эта война никогда бы не началась" — отметил еще один из пользователей. "Я не могу дождаться, когда эта война закончится, чтобы мне больше не пришлось видеть рожу этого высокомерного и воинственного мошенника – Зеленского", — заключили читатели. Накануне Трамп усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011537450.html
https://ria.ru/20250416/tramp-2011519627.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Дональд Трамп, США

"Стала катастрофой". В Британии отреагировали на слова Трампа о Зеленском

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине не разразился бы, если бы Владимир Зеленский был компетентен.

"Трамп прав. Именно из-за некомпетентности Зеленского и поддержки Байдена, который его подстрекал, Украина стала такой катастрофой!" — написал один из комментаторов.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Британии узнали, как Белый дом отреагировал на план ЕС по Украине
Вчера, 11:26
"Одно простое заявление Зеленского могло бы предотвратить войну: "Украина не вступает в НАТО". Неспособность сказать это спровоцировала жесткий ответ со стороны Путина", — поддержал другой.

"Зеленский не должен был начинать это, Трамп прав. Нельзя начинать то, что не можешь закончить, а потом требовать помощи от других. Если бы Украина не угрожала интересам России своими действиями, эта война никогда бы не началась" — отметил еще один из пользователей.

"Я не могу дождаться, когда эта война закончится, чтобы мне больше не пришлось видеть рожу этого высокомерного и воинственного мошенника – Зеленского", — заключили читатели.

Накануне Трамп усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Politico узнало о ярости Трампа из-за поступка ЕС по отношению к Зеленскому
Вчера, 10:25
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала