Politico узнало о ярости Трампа из-за поступка ЕС по отношению к Зеленскому
Politico: Трамп был зол на ЕС из-за поддержки Зеленского после ссоры в США
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был в ярости из-за поддержки Владимира Зеленского со стороны ЕС после перепалки в Белом доме в феврале, пишет Politico.
В статье отмечается, что главу Белого дома возмутили еще и слова главы киевского режима о том, что до мирного соглашения еще очень далеко.
В статье отмечается, что главу Белого дома возмутили еще и слова главы киевского режима о том, что до мирного соглашения еще очень далеко.
"Некоторые чиновники считают, что именно это стало "спусковым крючком", который побудил Трампа прекратить военную помощь Украине спустя всего 24 часа", — говорится в публикации.
Кроме того, отношения между Зеленским и Трампом остаются напряженными, пишет Politico.
Трамп в конце февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от него согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Кроме того, отношения между Зеленским и Трампом остаются напряженными, пишет Politico.
Трамп в конце февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от него согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.