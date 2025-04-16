https://ria.ru/20250416/tramp-2011519627.html

Politico узнало о ярости Трампа из-за поступка ЕС по отношению к Зеленскому

Politico узнало о ярости Трампа из-за поступка ЕС по отношению к Зеленскому - РИА Новости, 16.04.2025

Politico узнало о ярости Трампа из-за поступка ЕС по отношению к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп был в ярости из-за поддержки Владимира Зеленского со стороны ЕС после перепалки в Белом доме в феврале, пишет Politico. В статье... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:25:00+03:00

2025-04-16T10:25:00+03:00

2025-04-16T12:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

дональд трамп

владимир зеленский

украина

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a46875c326b587539d27ecc986eb5010.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был в ярости из-за поддержки Владимира Зеленского со стороны ЕС после перепалки в Белом доме в феврале, пишет Politico. В статье отмечается, что главу Белого дома возмутили еще и слова главы киевского режима о том, что до мирного соглашения еще очень далеко. "Некоторые чиновники считают, что именно это стало "спусковым крючком", который побудил Трампа прекратить военную помощь Украине спустя всего 24 часа", — говорится в публикации. Кроме того, отношения между Зеленским и Трампом остаются напряженными, пишет Politico.Трамп в конце февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от него согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250416/dizen-2011500267.html

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011537450.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, евросоюз