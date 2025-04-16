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Politico узнало о ярости Трампа из-за поступка ЕС по отношению к Зеленскому - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 16.04.2025 (обновлено: 12:03 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/tramp-2011519627.html
Politico узнало о ярости Трампа из-за поступка ЕС по отношению к Зеленскому
Politico узнало о ярости Трампа из-за поступка ЕС по отношению к Зеленскому - РИА Новости, 16.04.2025
Politico узнало о ярости Трампа из-за поступка ЕС по отношению к Зеленскому
Президент США Дональд Трамп был в ярости из-за поддержки Владимира Зеленского со стороны ЕС после перепалки в Белом доме в феврале, пишет Politico. В статье... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:25:00+03:00
2025-04-16T12:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
украина
евросоюз
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был в ярости из-за поддержки Владимира Зеленского со стороны ЕС после перепалки в Белом доме в феврале, пишет Politico. В статье отмечается, что главу Белого дома возмутили еще и слова главы киевского режима о том, что до мирного соглашения еще очень далеко. "Некоторые чиновники считают, что именно это стало "спусковым крючком", который побудил Трампа прекратить военную помощь Украине спустя всего 24 часа", — говорится в публикации. Кроме того, отношения между Зеленским и Трампом остаются напряженными, пишет Politico.Трамп в конце февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от него согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250416/dizen-2011500267.html
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в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, Евросоюз
Politico узнало о ярости Трампа из-за поступка ЕС по отношению к Зеленскому

Politico: Трамп был зол на ЕС из-за поддержки Зеленского после ссоры в США

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был в ярости из-за поддержки Владимира Зеленского со стороны ЕС после перепалки в Белом доме в феврале, пишет Politico.

В статье отмечается, что главу Белого дома возмутили еще и слова главы киевского режима о том, что до мирного соглашения еще очень далеко.
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"Некоторые чиновники считают, что именно это стало "спусковым крючком", который побудил Трампа прекратить военную помощь Украине спустя всего 24 часа", — говорится в публикации.

Кроме того, отношения между Зеленским и Трампом остаются напряженными, пишет Politico.

Трамп в конце февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от него согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаЕвросоюз
 
 
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