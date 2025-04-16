https://ria.ru/20250416/teksler-2011602137.html

Второй форум "Российская креативная неделя-Урал" пройдет в Челябинске в мае

Второй форум "Российская креативная неделя-Урал" пройдет в Челябинске в мае - РИА Новости, 16.04.2025

Второй форум "Российская креативная неделя-Урал" пройдет в Челябинске в мае

Второй окружной форум "Российская креативная неделя-Урал" состоится в Челябинске 13-14 мая 2025 года, экспертами мероприятия будут гости со всей России, сообщил РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:55:00+03:00

2025-04-16T15:55:00+03:00

2025-04-16T15:55:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Второй окружной форум "Российская креативная неделя-Урал" состоится в Челябинске 13-14 мая 2025 года, экспертами мероприятия будут гости со всей России, сообщил в среду губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По словам главы региона, российская креативная неделя - это главное событие в сфере креативных событий страны. "Мы рады принимать в Челябинской области окружной форум. Это мероприятие мы будем проводить второй раз, это точка притяжения креативных предпринимателей всего Урала. В прошлом году у нас были гости со всей страны. Уверен, что и в этот раз будет точно так же… Я уверен, что на форуме, который состоится, одной из главных тем будут меры стимулирования - такие, как поддержка бизнеса для его развития", - сказал он на пресс-конференции. По мнению Текслера, потенциал креативных индустрий очень большой. "Все, что мы делаем, должно быть направлено на главную задачу, которая стоит перед нами, – патриотизм, основанный на патриотических ценностях. Все, что мы делаем в сфере креативных индустрий, должно быть направлено на патриотическое воспитание молодежи. Здесь неисчерпаемый творческий потенциал. Мы должны сделать все, чтобы это было реализовано", - сказал он. Текслер добавил, что то, что сейчас происходит, объединяет страну. "У творческих людей есть все возможности для реализации творческого потенциала… Задача форума – развить творческий потенциал, и мы будем все делать для этого", - пояснил глава региона. Он рассказал, что за прошлый год в креативном секторе произошло много значимых и важных событий, в том числе в стране появился закон о развитии креативных индустрий. "В Челябинской области также был принят региональный закон, в структуре Минэкономразвития было создано подразделение, которое будет заниматься реализацией закона, мерами поддержки. Мы внедряем региональный стандарт креативных индустрий, развиваем инфраструктуру. Наша главная площадка – "Свобода2", это крупный креативный кластер даже по масштабам страны", - сказал Текслер. Как отметила президент АНО "Креативная экономика", директор форума "Российская креативная неделя" Марина Монгуш, на второй форум в Челябинск прилетят не только представители Агентства стратегических инициатив, но "ВЭБ", "Дом.рф", и ожидается, что "все вместе мы достигнем не только экономических эффектов, но и социальных". "По итогам первого форума было много инновационных идей бизнеса. Сегодня многие регионы уже разобрались, как поддерживать отрасли. Но не всегда понимаем, что города готовы принимать этот бизнес. Поэтому будут стратегические сессии, которые будут посвящены созданию креативной карты с ведущими экспертами МГУ и Минстроя. Всего будет 36 сессий", - сказала она журналистам. Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский отметил, что 2025 год – это первый год, когда существует федеральный закон о креативных индустриях. "Созданы экономические условия для развития креативной индустрии, есть определенные критерии, по которым видно, что УрФО и Челябинская область развиваются по креативной экономике", - отметил он. Президент организации "Опора России" Александр Калинин напомнил, что за прообраз центров "Мой бизнес" был взят прототип, который первый появился в Челябинске и был одобрен Минэкономразвития, а теперь их почти 450 по всей стране. "Я рекомендую опыт Челябинска изучить в качестве прототипа кластера на "Свобода2". Был грязный завод оргстекла, а благодаря государственно-частному партнерству преобразуется в креативный кластер. Я считаю опыт Челябинской области по созданию креативной индустрии нужно изучить и, возможно, это будет прототипом для создания креативных кластеров в других городах", - пояснил он на пресс-конференции.

https://ria.ru/20250321/gubernator-2006427359.html

https://ria.ru/20250409/chelyabinsk-2010239565.html

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челябинск, челябинская область, россия, алексей текслер