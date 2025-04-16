https://ria.ru/20250416/taliya-2011618965.html

Этель Грейнджер: девушка с "осиной талией", ставшая символом эпохи

Этель Грейнджер: девушка с "осиной талией", ставшая символом эпохи - РИА Новости, 16.04.2025

Этель Грейнджер: девушка с "осиной талией", ставшая символом эпохи

Этель Грейнджер вошла в историю как обладательница самой тонкой талии в мире — всего 33 сантиметра в обхвате. Её имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса, а... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:39:00+03:00

2025-04-16T18:39:00+03:00

2025-04-16T18:39:00+03:00

великобритания

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Этель Грейнджер вошла в историю как обладательница самой тонкой талии в мире — всего 33 сантиметра в обхвате. Её имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса, а образ до сих пор вызывает восхищение и споры. Однако за экстремальной красотой скрывалась непростая жизнь женщины. Она подчинила себя строгим стандартам викторианской моды и воле своего мужа.Ранние годы и знакомство с мужемЭтель родилась в 1905 году. О ее детстве и юности мало что известно. Переломным моментом в ее судьбе стало знакомство с будущим мужем астрономом Уильямом Арнольдом Грейнджером.Муж Этель был неординарным человеком, точнее он был со странностями. Уильям однажды поделился с женой, что обожает тугие вещи, особенно корсеты. Его любовь была настолько сильной, что он и сам носил чулки и прочие женские вещи.Этель любила супруга и ради него была готова пойти на все. Девушка решила порадовать Уильяма и облачилась в корсет. Именно тогда мужчина стал одержим идеей об "осиной талии" у миссис Грейнджер.Тогда в моде были балахонистые вещи, мальчишеские силуэты на женщинах, все свободное и удобное. Корсет на Этель стал вызовом для моды той эпохи.Женщина стала постоянно носить корсет, не снимая даже ночью или во время приема ванной. Попытки ослабить корсет супруг воспринимал остро.Путь к рекорду: 20 лет затягиванияЭтель не сразу стала рекордсменкой Гиннесса. В начале 1930-х её талия составляла примерно 58 см, что было близко к стандартам красоты того времени. Однако под влиянием мужа она начала постепенно уменьшать обхват, затягивая корсет всё туже. В 1939 год — талия Этель достигает 38 см, а в 1950-е годы — её талия сокращается до 33 см, что фиксируется Книгой рекордов Гиннесса.Поначалу Этель не принимала свое тело, стеснялась выделяющейся внешности. Позже миссис Грейнджер раскрепостилась и с радостью стала показывать себя окружающим. Она снималась для глянцевых журналов, в том числе появлялась на страницах модного издания Vogue. Кроме того, внешний вид Этель стал поводом для обсуждения и даже зависти со стороны других женщин.Другие странные увлечения мужаУильям Грейнджер не только любил тугие и узкие вещи, еще он обожал серьги. Его новым "хобби" стала идея украсить лицо Этель. Ее лицо было покрыто множеством сережек. Если в наши дни никого не удивить пирсингом, то в те времена это вызывало у окружающих шок.У Этель были проколоты уши, нос и даже щеки. Более того, некоторые части тела женщины тоже были проколоты. Поговаривают, что мистер Грейнджер также носил пирсинг под костюмом, но прятал свою особенность от чужого взгляда.Другой странной прихотью мужа было ношение каблуков. Уильям настаивал, чтобы Этель носила туфли, у которых высота каблука составляла от 11 сантиметров. Женщина поддержала и эту идею мужа.Тиран или товарищ по духу?Услышав историю Этель, многие спрашивают, был ли ее муж тираном. Как ни странно нет никакой информации, подтверждающей этот факт. Скорее наоборот. Пара была на одной волне и вместе экспериментировала.Однако в биографии миссис Грейнджер написано: "По мере того как талия Этель становилось все уже, она неоднократно сталкивалась с проблемами в связи с этим. Хотя Этель привыкла ходить в туго затянутом корсете, она часто ослабляла его, когда ее бока болели. Миссис Кейн (изготовительница корсетов) сказала Уиллу не слушать Этель, так что всякий раз, как он замечал, что ее корсет ослаблен, он вновь затягивал его".Не исключено, что миссис Грейнджер готова были пойти на разные жертвы, лишь бы не потерять мужа. Сейчас уже сложно понять, что скрывает эта история отношений: безумную любовь или маниакальные наклонности.Наследие Этель ГрейнджерЭтель Грейнджер умерла в 1982 году в возрасте 77 лет. Причины её смерти официально не разглашались. Многие предполагают, что долгие годы ношения корсета могли ускорить ухудшение здоровья. Однако женщина прожила вполне долгую жизнь. До сих пор загадка как функционировали ее органы, находясь в корсете.Хотя сегодня ношение корсета считается опасным, Этель остается культовой фигурой в истории моды. Ее рекорд до сих пор не побит, а жизнь женщины вызывает дискуссии о границах красоты и свободе выбора.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания