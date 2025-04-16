Этель Грейнджер: девушка с "осиной талией", ставшая символом эпохи
© Getty Images / MirrorpixЭтель Грейнджер
© Getty Images / Mirrorpix
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Этель Грейнджер вошла в историю как обладательница самой тонкой талии в мире — всего 33 сантиметра в обхвате. Её имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса, а образ до сих пор вызывает восхищение и споры. Однако за экстремальной красотой скрывалась непростая жизнь женщины. Она подчинила себя строгим стандартам викторианской моды и воле своего мужа.
Ранние годы и знакомство с мужем
Этель родилась в 1905 году. О ее детстве и юности мало что известно. Переломным моментом в ее судьбе стало знакомство с будущим мужем астрономом Уильямом Арнольдом Грейнджером.
Муж Этель был неординарным человеком, точнее он был со странностями. Уильям однажды поделился с женой, что обожает тугие вещи, особенно корсеты. Его любовь была настолько сильной, что он и сам носил чулки и прочие женские вещи.
© Public domainМагазин с корсетами
© Public domain
Магазин с корсетами
Этель любила супруга и ради него была готова пойти на все. Девушка решила порадовать Уильяма и облачилась в корсет. Именно тогда мужчина стал одержим идеей об "осиной талии" у миссис Грейнджер.
Тогда в моде были балахонистые вещи, мальчишеские силуэты на женщинах, все свободное и удобное. Корсет на Этель стал вызовом для моды той эпохи.
Женщина стала постоянно носить корсет, не снимая даже ночью или во время приема ванной. Попытки ослабить корсет супруг воспринимал остро.
© Getty Images / BettmannДевушки в корсетах в 1950-е годы
© Getty Images / Bettmann
Девушки в корсетах в 1950-е годы
Путь к рекорду: 20 лет затягивания
Этель не сразу стала рекордсменкой Гиннесса. В начале 1930-х её талия составляла примерно 58 см, что было близко к стандартам красоты того времени. Однако под влиянием мужа она начала постепенно уменьшать обхват, затягивая корсет всё туже. В 1939 год — талия Этель достигает 38 см, а в 1950-е годы — её талия сокращается до 33 см, что фиксируется Книгой рекордов Гиннесса.
© Getty Images / Ernst HaasТипичная модель журнала Vogue 1950-х годов
© Getty Images / Ernst Haas
Типичная модель журнала Vogue 1950-х годов
Поначалу Этель не принимала свое тело, стеснялась выделяющейся внешности. Позже миссис Грейнджер раскрепостилась и с радостью стала показывать себя окружающим. Она снималась для глянцевых журналов, в том числе появлялась на страницах модного издания Vogue. Кроме того, внешний вид Этель стал поводом для обсуждения и даже зависти со стороны других женщин.
Другие странные увлечения мужа
Уильям Грейнджер не только любил тугие и узкие вещи, еще он обожал серьги. Его новым "хобби" стала идея украсить лицо Этель. Ее лицо было покрыто множеством сережек. Если в наши дни никого не удивить пирсингом, то в те времена это вызывало у окружающих шок.
© Getty Images / Chicago History MuseumСвадебные корсеты
© Getty Images / Chicago History Museum
Свадебные корсеты
У Этель были проколоты уши, нос и даже щеки. Более того, некоторые части тела женщины тоже были проколоты. Поговаривают, что мистер Грейнджер также носил пирсинг под костюмом, но прятал свою особенность от чужого взгляда.
Другой странной прихотью мужа было ношение каблуков. Уильям настаивал, чтобы Этель носила туфли, у которых высота каблука составляла от 11 сантиметров. Женщина поддержала и эту идею мужа.
© Getty Images / Peter DazeleyВысокий каблук
© Getty Images / Peter Dazeley
Высокий каблук
Тиран или товарищ по духу?
Услышав историю Этель, многие спрашивают, был ли ее муж тираном. Как ни странно нет никакой информации, подтверждающей этот факт. Скорее наоборот. Пара была на одной волне и вместе экспериментировала.
Однако в биографии миссис Грейнджер написано: "По мере того как талия Этель становилось все уже, она неоднократно сталкивалась с проблемами в связи с этим. Хотя Этель привыкла ходить в туго затянутом корсете, она часто ослабляла его, когда ее бока болели. Миссис Кейн (изготовительница корсетов) сказала Уиллу не слушать Этель, так что всякий раз, как он замечал, что ее корсет ослаблен, он вновь затягивал его".
© Getty Images / Iuliia BurmistrovaПроизводство корсетов в наши дни
© Getty Images / Iuliia Burmistrova
Производство корсетов в наши дни
Не исключено, что миссис Грейнджер готова были пойти на разные жертвы, лишь бы не потерять мужа. Сейчас уже сложно понять, что скрывает эта история отношений: безумную любовь или маниакальные наклонности.
Наследие Этель Грейнджер
Этель Грейнджер умерла в 1982 году в возрасте 77 лет. Причины её смерти официально не разглашались. Многие предполагают, что долгие годы ношения корсета могли ускорить ухудшение здоровья. Однако женщина прожила вполне долгую жизнь. До сих пор загадка как функционировали ее органы, находясь в корсете.
© Public domainРентгеновский снимок девушки в корсете
© Public domain
Рентгеновский снимок девушки в корсете
Хотя сегодня ношение корсета считается опасным, Этель остается культовой фигурой в истории моды. Ее рекорд до сих пор не побит, а жизнь женщины вызывает дискуссии о границах красоты и свободе выбора.