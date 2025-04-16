В СВР назвали фактор сближения России и США
СВР: разлад между США и ЕС способствует сближению Москвы и Вашингтона
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Специалисты считают, что нынешний разлад между США и ЕС становится фактором, способствующим ситуативному сближению Вашингтона и Москвы, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Ретроспективный анализ политики западных государств свидетельствует об "исторической предрасположенности" Европы к различным формам тоталитаризма, который периодически продуцирует разрушительные конфликты глобального масштаба. По мнению специалистов, нынешний разлад в отношениях между США и странами Евросоюза, обвиняющими Дональда Трампа в авторитаризме, становится на фоне предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне фактором, способствующим ситуативному сближению Вашингтона и Москвы, как это уже не раз бывало в прошлом", - говорится в заявлении.
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"Об этом, в частности, свидетельствует скандал, связанный с требованиями французского депутата Европарламента Рафаэля Глюксмана к американцам, "решившим встать на сторону тиранов", вернуть Парижу ранее подаренную Соединенным Штатам статую Свободы. Глюксман, являясь представителем глобалистских сил и убежденным сторонником киевского режима, критикует хозяина Овального кабинета за ослабление поддержки Украины и увольнения госслужащих, придерживающихся либеральных взглядов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт дала резкую отповедь "дерзкому галлу", напомнив, что только по милости США, войска которых в 1944 году высадились в Нормандии, он имеет возможность выражать свои мысли на французском, а не на немецком языке", - отмечает пресс-бюро СВР.
Ливитт также обратила внимание "на то, что именно во Франции многократно приходили к власти диктаторские режимы, отметившиеся особыми злодеяниями и жестокостью", добавили в пресс-бюро СВР.
"Среди них названы якобинская диктатура, уничтожившая в 1793-1794 гг. тысячи собственных граждан и заключившая в тюрьмы 300 тысяч человек по подозрению в "контрреволюции", а также кровавые действия Наполеона. Подчеркивается, что Америка свободна благодаря готовности предков современных американцев противостоять таким диктатурам, как британская монархия или якобинская революция", - отмечается в заявлении.
"По оценкам специалистов, как раз в трудах французского писателя и публициста Пьера Дриё ла Рошеля, сотрудничавшего во время Второй мировой войны с оккупационными властями Германии, вводится понятие еврофашизма и оправдывается его идеология, как присущая не только немцам, но и другим "обществам" Европы. В этом же контексте можно вспомнить добровольческую французскую дивизию СС "Шарлемань" (Charlemagne), названной в честь "объединителя Европы" Карла Великого. Солдаты данного соединения до последних часов существования гитлеровского режима защищали Рейхстаг от штурмующей его Красной Армии. 12 из этих нацистских фанатиков попали в американский плен, однако затем были переданы французскому генералу Филиппу Леклерку. Уже 8 мая 1945 года по его приказу, без ненужных судебных проволочек, все эти военные преступники были расстреляны", - отмечается в заявлении.