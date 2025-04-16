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Российские военные нанесли удары по месту сборки безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 16.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 16.04.2025 (обновлено: 14:38 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011563457.html
Российские военные нанесли удары по месту сборки безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные нанесли удары по месту сборки безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 16.04.2025
Российские военные нанесли удары по месту сборки безэкипажных катеров ВСУ
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:39:00+03:00
2025-04-16T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 139-ти районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО уничтожены 11 управляемых авиационных бомб JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 223 беспилотника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли удары по месту сборки безэкипажных катеров ВСУ

МО: ВС РФ нанесли удары по аэродрому ВСУ и месту сборки безэкипажных катеров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 139-ти районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО уничтожены 11 управляемых авиационных бомб JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 223 беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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