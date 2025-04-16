https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011562427.html

ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки

ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки - РИА Новости, 16.04.2025

ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки

Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:34:00+03:00

2025-04-16T13:34:00+03:00

2025-04-16T14:39:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Западное, Дружелюбовка, Ольговка, Ковшаровка Харьковской области, Кировск, Ямполь, Карповка Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял до 230 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожено пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, вооруженные силы рф