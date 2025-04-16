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ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 16.04.2025 (обновлено: 14:39 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011562427.html
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки - РИА Новости, 16.04.2025
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:34:00+03:00
2025-04-16T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Западное, Дружелюбовка, Ольговка, Ковшаровка Харьковской области, Кировск, Ямполь, Карповка Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял до 230 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожено пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 230 боевиков и танк в зоне действий бойцов "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Западное, Дружелюбовка, Ольговка, Ковшаровка Харьковской области, Кировск, Ямполь, Карповка Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"Противник потерял до 230 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожено пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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