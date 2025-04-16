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ВСУ потеряли до 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 16.04.2025
ВСУ потеряли до 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки до 310 военнослужащих, два танка в зоне действий группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:32:00+03:00
2025-04-16T13:32:00+03:00
2025-04-16T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 310 военнослужащих, два танка в зоне действий группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение скоплениям живой силы и техники семи механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Плещеевка, Романовка, Алексеево-Дружковка, Полтавка, Заря, Иванополье, Миньковка и Клебан-Бык ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортер Stryker производства США, а также боевая бронированная машина "Козак". Уничтожены пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ потеряли до 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 310 боевиков и 2 танка в зоне действий бойцов "Юга" за сутки