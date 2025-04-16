https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011561460.html

ВСУ потеряли до 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 16.04.2025

ВСУ потеряли до 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

Украинские войска потеряли за сутки до 310 военнослужащих, два танка в зоне действий группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:32:00+03:00

2025-04-16T13:32:00+03:00

2025-04-16T14:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 310 военнослужащих, два танка в зоне действий группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение скоплениям живой силы и техники семи механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Плещеевка, Романовка, Алексеево-Дружковка, Полтавка, Заря, Иванополье, Миньковка и Клебан-Бык ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортер Stryker производства США, а также боевая бронированная машина "Козак". Уничтожены пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, сша, вооруженные силы рф