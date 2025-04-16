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ВСУ потеряли до 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 16.04.2025 (обновлено: 14:42 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011561460.html
ВСУ потеряли до 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 16.04.2025
ВСУ потеряли до 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки до 310 военнослужащих, два танка в зоне действий группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:32:00+03:00
2025-04-16T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 310 военнослужащих, два танка в зоне действий группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение скоплениям живой силы и техники семи механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Плещеевка, Романовка, Алексеево-Дружковка, Полтавка, Заря, Иванополье, Миньковка и Клебан-Бык ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортер Stryker производства США, а также боевая бронированная машина "Козак". Уничтожены пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 310 боевиков и 2 танка в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 310 военнослужащих, два танка в зоне действий группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение скоплениям живой силы и техники семи механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Плещеевка, Романовка, Алексеево-Дружковка, Полтавка, Заря, Иванополье, Миньковка и Клебан-Бык ДНР.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортер Stryker производства США, а также боевая бронированная машина "Козак". Уничтожены пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы РФ
 
 
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