https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011496785.html
Девушка-оператор БПЛА рассказала, почему пошла добровольцем на фронт
Девушка-оператор БПЛА рассказала, почему пошла добровольцем на фронт - РИА Новости, 16.04.2025
Девушка-оператор БПЛА рассказала, почему пошла добровольцем на фронт
Девушка-военнослужащая с позывным "Бостон", оператор БПЛА отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, рассказала... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:49:00+03:00
2025-04-16T07:49:00+03:00
2025-04-16T07:49:00+03:00
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Девушка-военнослужащая с позывным "Бостон", оператор БПЛА отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, рассказала РИА Новости, что решила пойти добровольцем на СВО после потери близких людей на фронте, чтобы продолжить их дело. "Война забрала у меня очень много близких людей. Еще осенью прошлого года я была невестой, но случилось то, что случилось. И я пришла не то, чтобы помочь, а, скорее, продолжить дело тех, кто здесь остался. Это отчасти личное, но это не месть. Это именно продолжение. И я могу назвать себя даже немного идейным человеком", - подчеркнула "Бостон". Девушке - 22 года, она пришла служить в зону специальной военной операции осенью 2024 года, где прошла подготовку штурмовика и оператора БПЛА наравне с другими добровольцами. С ее слов, несмотря на то, что она - девушка, и в подразделении ее называют "дочкой", она прежде всего боец, который выполняет все свои функции наравне с другими военнослужащими. "Мы - все бойцы, но при этом я остаюсь девушкой, хрупкой маленькой девочкой, меня называют здесь "дочкой". Бывают какие-то скидки на то, что где-то я буду меньше ходить, меньше что-то таскать, но я также выполняю все остальные основные функции", - уточнила девушка-военнослужащая. Собеседница агентства добавила, что после окончания спецоперации не планирует оставлять службу, а хочет продолжить быть оператором БПЛА и дальше, так как нашла себя в этом деле. "Это было личное, а позже переросло уже в работу. Сейчас я на это смотрю с такой стороны, что, даже если СВО заканчивается, я продолжаю свою рабочую деятельность. Я себя нашла именно в работе в разведке, в работе с дронами. Я себя не полностью, но реализовала. И мне это нравится, мне это интересно. Скорее всего, я также буду продолжать работать дальше", - подытожила "Бостон".
https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011493154.html
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технологии
Специальная военная операция на Украине, Технологии
Девушка-оператор БПЛА рассказала, почему пошла добровольцем на фронт
Девушка-оператор БПЛА пошла добровольцем на фронт после смерти близких людей
ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Девушка-военнослужащая с позывным "Бостон", оператор БПЛА отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, рассказала РИА Новости, что решила пойти добровольцем на СВО после потери близких людей на фронте, чтобы продолжить их дело.
"Война забрала у меня очень много близких людей. Еще осенью прошлого года я была невестой, но случилось то, что случилось. И я пришла не то, чтобы помочь, а, скорее, продолжить дело тех, кто здесь остался. Это отчасти личное, но это не месть. Это именно продолжение. И я могу назвать себя даже немного идейным человеком", - подчеркнула "Бостон".
Девушке - 22 года, она пришла служить в зону специальной военной операции осенью 2024 года, где прошла подготовку штурмовика и оператора БПЛА наравне с другими добровольцами. С ее слов, несмотря на то, что она - девушка, и в подразделении ее называют "дочкой", она прежде всего боец, который выполняет все свои функции наравне с другими военнослужащими.
"Мы - все бойцы, но при этом я остаюсь девушкой, хрупкой маленькой девочкой, меня называют здесь "дочкой". Бывают какие-то скидки на то, что где-то я буду меньше ходить, меньше что-то таскать, но я также выполняю все остальные основные функции", - уточнила девушка-военнослужащая.
Собеседница агентства добавила, что после окончания спецоперации не планирует оставлять службу, а хочет продолжить быть оператором БПЛА и дальше, так как нашла себя в этом деле.
"Это было личное, а позже переросло уже в работу. Сейчас я на это смотрю с такой стороны, что, даже если СВО заканчивается, я продолжаю свою рабочую деятельность. Я себя нашла именно в работе в разведке, в работе с дронами. Я себя не полностью, но реализовала. И мне это нравится, мне это интересно. Скорее всего, я также буду продолжать работать дальше", - подытожила "Бостон".