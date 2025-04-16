https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011490698.html

Расчеты РЗСО "Днепра" уничтожили скопление сил ВСУ в Запорожской области

Расчеты РЗСО "Днепра" уничтожили скопление сил ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.04.2025

Расчеты РЗСО "Днепра" уничтожили скопление сил ВСУ в Запорожской области

Расчеты реактивной системы залпового огня "Град" 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили скопление личного состава ВСУ в Запорожской области, сорвав... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T05:04:00+03:00

2025-04-16T05:04:00+03:00

2025-04-16T12:29:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Расчеты реактивной системы залпового огня "Град" 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили скопление личного состава ВСУ в Запорожской области, сорвав ротацию противника, сообщили в Минобороны РФ. "Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться на позициях, расчеты РСЗО "Град" артиллерии общевойскового объединения выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника", - сообщили в ведомстве. Как отметили в Минобороны, БПЛА артиллерийских подразделений группировки "Днепр" постоянно ведут воздушную разведку для выявления сил противника, оперативного наведения на обнаруженные цели, корректировки огня, а также объективного контроля их поражения. "Дают нам цели, выезжаем, отрабатываем. Бывают разные цели: минометы, большие скопления живой силы, техники - поражаем их", - рассказал журналистам командир взвода реактивного дивизиона с позывным "Алатырь". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011490579.html

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запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины