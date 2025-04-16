https://ria.ru/20250416/sovfed-2011587587.html

Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком

Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком - РИА Новости, 16.04.2025

Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком

Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:08:00+03:00

2025-04-16T15:08:00+03:00

2025-04-16T15:08:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

москва

михаил мишустин

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. Соглашение было подписано в Москве 6 августа 2024 года. Оно предусматривает обмен информацией, в том числе конфиденциальной, между надзорными органами России и Белоруссии. При этом конфиденциальная информация должна передаваться по защищенным каналам. Кроме того, надзорные органы двух стран смогут учреждать совместные надзорные коллегии с целью укрепления сотрудничества, координации надзорной деятельности и содействия обмену информацией, а также проводить совместные проверки трансграничных учреждений. Соглашение позволит обеспечить единые принципы защиты интересов вкладчиков и инвесторов, облегчить проведение совместных проверок трансграничных операций, укрепить надежность и стабильность как самих финансовых институтов, так и экономики двух государств, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, соглашение поможет гармонизировать нормы регулирования деятельности банков, НПФ, страховых компаний и других организаций, действующих на территории России и Белоруссии.

https://ria.ru/20250414/oon-2011244576.html

https://ria.ru/20250409/kostenko-2010324436.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, москва, михаил мишустин, совет федерации рф