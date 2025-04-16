Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком
Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в сфере надзора
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкНа пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.
Соглашение было подписано в Москве 6 августа 2024 года. Оно предусматривает обмен информацией, в том числе конфиденциальной, между надзорными органами России и Белоруссии. При этом конфиденциальная информация должна передаваться по защищенным каналам.
Кроме того, надзорные органы двух стран смогут учреждать совместные надзорные коллегии с целью укрепления сотрудничества, координации надзорной деятельности и содействия обмену информацией, а также проводить совместные проверки трансграничных учреждений.
Соглашение позволит обеспечить единые принципы защиты интересов вкладчиков и инвесторов, облегчить проведение совместных проверок трансграничных операций, укрепить надежность и стабильность как самих финансовых институтов, так и экономики двух государств, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, соглашение поможет гармонизировать нормы регулирования деятельности банков, НПФ, страховых компаний и других организаций, действующих на территории России и Белоруссии.