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Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком - РИА Новости, 16.04.2025
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15:08 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/sovfed-2011587587.html
Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком
Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком
Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:08:00+03:00
2025-04-16T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. Соглашение было подписано в Москве 6 августа 2024 года. Оно предусматривает обмен информацией, в том числе конфиденциальной, между надзорными органами России и Белоруссии. При этом конфиденциальная информация должна передаваться по защищенным каналам. Кроме того, надзорные органы двух стран смогут учреждать совместные надзорные коллегии с целью укрепления сотрудничества, координации надзорной деятельности и содействия обмену информацией, а также проводить совместные проверки трансграничных учреждений. Соглашение позволит обеспечить единые принципы защиты интересов вкладчиков и инвесторов, облегчить проведение совместных проверок трансграничных операций, укрепить надежность и стабильность как самих финансовых институтов, так и экономики двух государств, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, соглашение поможет гармонизировать нормы регулирования деятельности банков, НПФ, страховых компаний и других организаций, действующих на территории России и Белоруссии.
https://ria.ru/20250414/oon-2011244576.html
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россия, белоруссия, москва, михаил мишустин, совет федерации рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Москва, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ
Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком

Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в сфере надзора

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкНа пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.
Соглашение было подписано в Москве 6 августа 2024 года. Оно предусматривает обмен информацией, в том числе конфиденциальной, между надзорными органами России и Белоруссии. При этом конфиденциальная информация должна передаваться по защищенным каналам.
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Кроме того, надзорные органы двух стран смогут учреждать совместные надзорные коллегии с целью укрепления сотрудничества, координации надзорной деятельности и содействия обмену информацией, а также проводить совместные проверки трансграничных учреждений.
Соглашение позволит обеспечить единые принципы защиты интересов вкладчиков и инвесторов, облегчить проведение совместных проверок трансграничных операций, укрепить надежность и стабильность как самих финансовых институтов, так и экономики двух государств, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, соглашение поможет гармонизировать нормы регулирования деятельности банков, НПФ, страховых компаний и других организаций, действующих на территории России и Белоруссии.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМоскваМихаил МишустинСовет Федерации РФ
 
 
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