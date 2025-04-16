Рейтинг@Mail.ru
Совфед принял пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 16.04.2025 (обновлено: 13:36 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/sovfed-2011560067.html
Совфед принял пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов
Совфед принял пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед принял пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов
Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:24:00+03:00
2025-04-16T13:36:00+03:00
совет федерации рф
международный уголовный суд
госдума рф
россия
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов.Верхняя палата парламента поддержала несколько инициатив:Третья норма коснется около 20 составов преступлений:Кроме того, Совфед одобрил документ об ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии.Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что принятие законов позволит защитить Россию и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств, а также пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны.
https://ria.ru/20250301/inoagenty-2002383121.html
https://ria.ru/20250305/gosduma-2003084130.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_e4f548fac04c0ea3864bd9ffdf05098e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, международный уголовный суд, госдума рф, россия, вячеслав володин
Совет Федерации РФ, Международный уголовный суд, Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин
Совфед принял пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов

Совет Федерации одобрил пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации
В фойе здания Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В фойе здания Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов.
Верхняя палата парламента поддержала несколько инициатив:
  • признавать иноагентами тех, кто содействует в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, как, например, Международный уголовный суд;
  • также ими станут те, кто помогает иностранным госорганам в деятельности против безопасности страны и вовлекает граждан в сбор военно-технических сведений;
  • ввести судебное разбирательство против иноагентов за противоправные действия в отношении России из-за рубежа без участия подсудимого;
  • установить ответственность в виде пяти лет колонии с конфискацией за призывы к санкциям или дискредитацию армии из корыстных побуждений;
  • ввести наказание до семи лет за платное содействие международным организациям, в которых Россия не участвует;
  • установить запрет на участие иноагентов в образовании и просвещении.
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Cпецсчета могут быть открыты более чем для 500 иноагентов
1 марта, 01:19
Третья норма коснется около 20 составов преступлений:
  • призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны;
  • распространение фейков о вооруженных силах и их дискредитация;
  • уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников;
  • реабилитация нацизма.
Кроме того, Совфед одобрил документ об ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что принятие законов позволит защитить Россию и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств, а также пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В ГД выявили рост финансирования антироссийской деятельности иноагентов
5 марта, 00:15
 
Совет Федерации РФМеждународный уголовный судГосдума РФРоссияВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала