https://ria.ru/20250416/sovfed-2011560067.html

Совфед принял пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов

Совфед принял пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов - РИА Новости, 16.04.2025

Совфед принял пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов

Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:24:00+03:00

2025-04-16T13:24:00+03:00

2025-04-16T13:36:00+03:00

совет федерации рф

международный уголовный суд

госдума рф

россия

вячеслав володин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов.Верхняя палата парламента поддержала несколько инициатив:Третья норма коснется около 20 составов преступлений:Кроме того, Совфед одобрил документ об ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии.Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что принятие законов позволит защитить Россию и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств, а также пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны.

https://ria.ru/20250301/inoagenty-2002383121.html

https://ria.ru/20250305/gosduma-2003084130.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, международный уголовный суд, госдума рф, россия, вячеслав володин