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Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 16.04.2025
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10:12 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/sovfed-2011514918.html
Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве
Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве
Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:12:00+03:00
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иран
москва
масуд пезешкиан
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Документ был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
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иран, москва, масуд пезешкиан, совет федерации рф, в мире
Иран, Москва, Масуд Пезешкиан, Совет Федерации РФ, В мире
Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве

Совфед одобрил проект ратификации договора с Ираном о стратегическом партнерстве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
Документ был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.
Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
8 апреля, 13:31
 
ИранМоскваМасуд ПезешкианСовет Федерации РФВ мире
 
 
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