https://ria.ru/20250416/sovfed-2011514918.html

Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве

Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 16.04.2025

Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве

Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:12:00+03:00

2025-04-16T10:12:00+03:00

2025-04-16T10:12:00+03:00

иран

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масуд пезешкиан

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Документ был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.

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иран, москва, масуд пезешкиан, совет федерации рф, в мире