https://ria.ru/20250416/sobyanin-2011636129.html
Собянин: стартовал прием заявок на три гранта для бизнеса в Москве
Собянин: стартовал прием заявок на три гранта для бизнеса в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
Собянин: стартовал прием заявок на три гранта для бизнеса в Москве
В Москве стартовал прием заявок на три гранта для бизнеса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:26:00+03:00
2025-04-16T17:26:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве стартовал прием заявок на три гранта для бизнеса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Начинаем принимать заявки на три финансовые меры поддержки для бизнеса. Грант на оборудование и развитие деятельности на сумму до 30 миллионов рублей смогут получить компании на обновление производственных линий и лабораторий, модернизацию и дооснащение московских предприятий. Претендовать на него могут компании из сферы науки, промышленности, ИТ, а также участники реестра стартапов Москвы. Поддержку производители получают в виде компенсации за уже понесённые расходы", - написал Собянин. Он добавил, что грант на экспорт предназначен для малого и среднего бизнеса - налоговых резидентов столицы из сфер производства, научных исследований и креативных индустрий. Максимальный размер гранта на одного экспортера - не больше 10 миллионов рублей в год. Его уже получили свыше 600 экспортеров. На эти средства они закупают сырье, обновляют и расширяют производство, осваивают новые рынки. С 2020 года при поддержке города компании заключили контракты на сумму больше 40 миллиардов рублей. "Субсидии на компенсацию расходов на обучение выделяются компаниям, которые оплатили учебу сотрудников по программам среднего профобразования и дополнительного профобразования. С 2020 года, с момента запуска программы, поддержкой воспользовались свыше 1,1 тысячи столичных предприятий, которые компенсировали стоимость обучения более чем 8,5 тысячи сотрудников. Главные условия: предприятия должны работать в приоритетных для города отраслях экономики или иметь экспортный контракт либо статус социального предприятия", - уточнил мэр. Собянин пояснил, что в рамках этого гранта в 2025 году можно компенсировать до 95% расходов, по одной заявке - до 10 миллионов рублей. При этом на одного сотрудника выделяется до 120 тысяч рублей в год.
https://ria.ru/20250415/msp-2011429276.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , сергей собянин, москва
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Сергей Собянин, Москва
Собянин: стартовал прием заявок на три гранта для бизнеса в Москве
Собянин: прием заявок на финансовые субсидии для бизнеса стартовал в Москве
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве стартовал прием заявок на три гранта для бизнеса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Начинаем принимать заявки на три финансовые меры поддержки для бизнеса. Грант на оборудование и развитие деятельности на сумму до 30 миллионов рублей смогут получить компании на обновление производственных линий и лабораторий, модернизацию и дооснащение московских предприятий. Претендовать на него могут компании из сферы науки, промышленности, ИТ, а также участники реестра стартапов Москвы
. Поддержку производители получают в виде компенсации за уже понесённые расходы", - написал Собянин
.
Он добавил, что грант на экспорт предназначен для малого и среднего бизнеса - налоговых резидентов столицы из сфер производства, научных исследований и креативных индустрий. Максимальный размер гранта на одного экспортера - не больше 10 миллионов рублей в год. Его уже получили свыше 600 экспортеров. На эти средства они закупают сырье, обновляют и расширяют производство, осваивают новые рынки. С 2020 года при поддержке города компании заключили контракты на сумму больше 40 миллиардов рублей.
"Субсидии на компенсацию расходов на обучение выделяются компаниям, которые оплатили учебу сотрудников по программам среднего профобразования и дополнительного профобразования. С 2020 года, с момента запуска программы, поддержкой воспользовались свыше 1,1 тысячи столичных предприятий, которые компенсировали стоимость обучения более чем 8,5 тысячи сотрудников. Главные условия: предприятия должны работать в приоритетных для города отраслях экономики или иметь экспортный контракт либо статус социального предприятия", - уточнил мэр.
Собянин пояснил, что в рамках этого гранта в 2025 году можно компенсировать до 95% расходов, по одной заявке - до 10 миллионов рублей. При этом на одного сотрудника выделяется до 120 тысяч рублей в год.