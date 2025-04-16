https://ria.ru/20250416/sobyanin-2011636129.html

Собянин: стартовал прием заявок на три гранта для бизнеса в Москве

Собянин: стартовал прием заявок на три гранта для бизнеса в Москве - РИА Новости, 16.04.2025

Собянин: стартовал прием заявок на три гранта для бизнеса в Москве

В Москве стартовал прием заявок на три гранта для бизнеса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:26:00+03:00

2025-04-16T17:26:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве стартовал прием заявок на три гранта для бизнеса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Начинаем принимать заявки на три финансовые меры поддержки для бизнеса. Грант на оборудование и развитие деятельности на сумму до 30 миллионов рублей смогут получить компании на обновление производственных линий и лабораторий, модернизацию и дооснащение московских предприятий. Претендовать на него могут компании из сферы науки, промышленности, ИТ, а также участники реестра стартапов Москвы. Поддержку производители получают в виде компенсации за уже понесённые расходы", - написал Собянин. Он добавил, что грант на экспорт предназначен для малого и среднего бизнеса - налоговых резидентов столицы из сфер производства, научных исследований и креативных индустрий. Максимальный размер гранта на одного экспортера - не больше 10 миллионов рублей в год. Его уже получили свыше 600 экспортеров. На эти средства они закупают сырье, обновляют и расширяют производство, осваивают новые рынки. С 2020 года при поддержке города компании заключили контракты на сумму больше 40 миллиардов рублей. "Субсидии на компенсацию расходов на обучение выделяются компаниям, которые оплатили учебу сотрудников по программам среднего профобразования и дополнительного профобразования. С 2020 года, с момента запуска программы, поддержкой воспользовались свыше 1,1 тысячи столичных предприятий, которые компенсировали стоимость обучения более чем 8,5 тысячи сотрудников. Главные условия: предприятия должны работать в приоритетных для города отраслях экономики или иметь экспортный контракт либо статус социального предприятия", - уточнил мэр. Собянин пояснил, что в рамках этого гранта в 2025 году можно компенсировать до 95% расходов, по одной заявке - до 10 миллионов рублей. При этом на одного сотрудника выделяется до 120 тысяч рублей в год.

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , сергей собянин, москва