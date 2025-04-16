https://ria.ru/20250416/sobaka-2011502212.html

В Приморье начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой собаки

В Приморье начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой собаки - РИА Новости, 16.04.2025

В Приморье начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой собаки

Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным после обнаружения в мусорном баке в приморской Находке избитой собаки породы хаски, сообщает... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:04:00+03:00

2025-04-16T09:04:00+03:00

2025-04-16T09:39:00+03:00

происшествия

находка

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011505055_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e8949a2636f828275da7b384b0423c36.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным после обнаружения в мусорном баке в приморской Находке избитой собаки породы хаски, сообщает прокуратура Приморского края. Ранее в местных Telegram-каналах распространилась информация, что в мусорном баке в Находке жители обнаружили ослабленную собаку породы хаски. В них отмечалось, что собака была сильно истощена, еле шевелилась и не реагировала на прикосновения. "В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что в мусорном баке на площадке накопления бытовых отходов по улице Еловой в Находке обнаружена собака породы хаски с признаками применения насилия. По инициативе надзорного ведомства отделом полиции по факту жестокого обращения с животным организовано проведение процессуальной проверки. Ход и ее результаты поставлены на контроль", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Приморья.

https://ria.ru/20240921/delo-1973998449.html

находка

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, находка, приморский край