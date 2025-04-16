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В Приморье начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой собаки
В Приморье начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой собаки - РИА Новости, 16.04.2025
В Приморье начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой собаки
Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным после обнаружения в мусорном баке в приморской Находке избитой собаки породы хаски, сообщает... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:04:00+03:00
2025-04-16T09:04:00+03:00
2025-04-16T09:39:00+03:00
происшествия
находка
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным после обнаружения в мусорном баке в приморской Находке избитой собаки породы хаски, сообщает прокуратура Приморского края. Ранее в местных Telegram-каналах распространилась информация, что в мусорном баке в Находке жители обнаружили ослабленную собаку породы хаски. В них отмечалось, что собака была сильно истощена, еле шевелилась и не реагировала на прикосновения. "В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что в мусорном баке на площадке накопления бытовых отходов по улице Еловой в Находке обнаружена собака породы хаски с признаками применения насилия. По инициативе надзорного ведомства отделом полиции по факту жестокого обращения с животным организовано проведение процессуальной проверки. Ход и ее результаты поставлены на контроль", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Приморья.
https://ria.ru/20240921/delo-1973998449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, находка, приморский край
Происшествия, Находка, Приморский край
В Приморье начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой собаки
В Находке начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой хаски