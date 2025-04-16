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В Приморье начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой собаки - РИА Новости, 16.04.2025
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09:04 16.04.2025 (обновлено: 09:39 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/sobaka-2011502212.html
В Приморье начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой собаки
В Приморье начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой собаки - РИА Новости, 16.04.2025
В Приморье начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой собаки
Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным после обнаружения в мусорном баке в приморской Находке избитой собаки породы хаски, сообщает... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:04:00+03:00
2025-04-16T09:39:00+03:00
происшествия
находка
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным после обнаружения в мусорном баке в приморской Находке избитой собаки породы хаски, сообщает прокуратура Приморского края. Ранее в местных Telegram-каналах распространилась информация, что в мусорном баке в Находке жители обнаружили ослабленную собаку породы хаски. В них отмечалось, что собака была сильно истощена, еле шевелилась и не реагировала на прикосновения. "В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что в мусорном баке на площадке накопления бытовых отходов по улице Еловой в Находке обнаружена собака породы хаски с признаками применения насилия. По инициативе надзорного ведомства отделом полиции по факту жестокого обращения с животным организовано проведение процессуальной проверки. Ход и ее результаты поставлены на контроль", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Приморья.
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находка
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происшествия, находка, приморский край
Происшествия, Находка, Приморский край
В Приморье начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой собаки

В Находке начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой хаски

© Фото : Прокуратура Приморского краяСобака породы хаски с признаками насилия, найденная в Находке
Собака породы хаски с признаками насилия, найденная в Находке - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края
Собака породы хаски с признаками насилия, найденная в Находке
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным после обнаружения в мусорном баке в приморской Находке избитой собаки породы хаски, сообщает прокуратура Приморского края.
Ранее в местных Telegram-каналах распространилась информация, что в мусорном баке в Находке жители обнаружили ослабленную собаку породы хаски. В них отмечалось, что собака была сильно истощена, еле шевелилась и не реагировала на прикосновения.
"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что в мусорном баке на площадке накопления бытовых отходов по улице Еловой в Находке обнаружена собака породы хаски с признаками применения насилия. По инициативе надзорного ведомства отделом полиции по факту жестокого обращения с животным организовано проведение процессуальной проверки. Ход и ее результаты поставлены на контроль", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Приморья.
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