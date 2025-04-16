https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671790.html

Суд арестовал экс-главу Курской области Смирнова по делу о мошенничестве

Суд арестовал экс-главу Курской области Смирнова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 16.04.2025

Суд арестовал экс-главу Курской области Смирнова по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в госоргане. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:44:00+03:00

2025-04-16T19:44:00+03:00

2025-04-16T21:09:00+03:00

происшествия

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

алексей дедов

задержание экс-губернатора курской области смирнова

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в госоргане."Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, на срок два месяца", — сказал собеседник агентства.Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова задержали 15 и 16 апреля в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств на сумму более миллиарда рублей, выделенных АО "Корпорация развития Курской области" (КРКО) для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.Фигуранты проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.Как напомнили в МВД, ранее по этому делу арестовали трех руководителей КРКО, а также глав коммерческих организаций.Хищения на строительстве фортификацийПо данным Генпрокуратуры, с 2022-го по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития Курской области во главе с ее уже бывшим гендиректором Владимиром Лукиным.Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.Всего курская Корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые применяются при строительстве фортификационных объектов.

https://ria.ru/20240909/smirnov-1971039610.html

https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005579491.html

https://ria.ru/20250319/sud-2006082407.html

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Приговор бывшему губернатору Курской области Приговор бывшему губернатору Курской области 2025-04-16T19:44 true PT0M17S

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