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Суд арестовал экс-главу Курской области Смирнова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 16.04.2025
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19:44 16.04.2025 (обновлено: 21:09 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671790.html
Суд арестовал экс-главу Курской области Смирнова по делу о мошенничестве
Суд арестовал экс-главу Курской области Смирнова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 16.04.2025
Суд арестовал экс-главу Курской области Смирнова по делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в госоргане. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:44:00+03:00
2025-04-16T21:09:00+03:00
происшествия
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
задержание экс-губернатора курской области смирнова
генеральная прокуратура рф
украина
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в госоргане."Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, на срок два месяца", — сказал собеседник агентства.Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова задержали 15 и 16 апреля в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств на сумму более миллиарда рублей, выделенных АО "Корпорация развития Курской области" (КРКО) для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.Фигуранты проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.Как напомнили в МВД, ранее по этому делу арестовали трех руководителей КРКО, а также глав коммерческих организаций.Хищения на строительстве фортификацийПо данным Генпрокуратуры, с 2022-го по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития Курской области во главе с ее уже бывшим гендиректором Владимиром Лукиным.Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.Всего курская Корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые применяются при строительстве фортификационных объектов.
https://ria.ru/20240909/smirnov-1971039610.html
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Приговор бывшему губернатору Курской области
Приговор бывшему губернатору Курской области
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происшествия, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, задержание экс-губернатора курской области смирнова, генеральная прокуратура рф, украина
Происшествия, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова, Генеральная прокуратура РФ, Украина
Суд арестовал экс-главу Курской области Смирнова по делу о мошенничестве

Экс-главу Курской области Смирнова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в госоргане.
"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, на срок два месяца", — сказал собеседник агентства.
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Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова задержали 15 и 16 апреля в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств на сумму более миллиарда рублей, выделенных АО "Корпорация развития Курской области" (КРКО) для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.
Фигуранты проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.
Как напомнили в МВД, ранее по этому делу арестовали трех руководителей КРКО, а также глав коммерческих организаций.
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Хищения на строительстве фортификаций

По данным Генпрокуратуры, с 2022-го по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития Курской области во главе с ее уже бывшим гендиректором Владимиром Лукиным.
Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.
Всего курская Корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.
Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые применяются при строительстве фортификационных объектов.
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ПроисшествияКурская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)Алексей ДедовЗадержание экс-губернатора Курской области СмирноваГенеральная прокуратура РФУкраина
 
 
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