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Ходатайство о мере пресечения экс-главе Курской области рассмотрят в Москве
Ходатайство о мере пресечения экс-главе Курской области рассмотрят в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
Ходатайство о мере пресечения экс-главе Курской области рассмотрят в Москве
Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство по избранию меры пресечения экс-главе Курской области, сообщает пресс-служба судов РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:40:00+03:00
2025-04-16T18:40:00+03:00
2025-04-16T19:08:00+03:00
происшествия
курская область
задержание экс-губернатора курской области смирнова
алексей смирнов (политик)
россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство по избранию меры пресечения экс-главе Курской области, сообщает пресс-служба судов РИА Новости."В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича", - говорится в сообщении.
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Экс-глава Курской области Смирнов в зале суда
Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство по избранию меры пресечения экс-главе Курской области Смирнову, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов.
2025-04-16T18:40
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происшествия, курская область, задержание экс-губернатора курской области смирнова, алексей смирнов (политик) , россия
Происшествия, Курская область, Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова, Алексей Смирнов (политик) , Россия
Ходатайство о мере пресечения экс-главе Курской области рассмотрят в Москве
Суд в Москве вскоре рассмотрит Ходатайство по избранию меры пресечения Смирнову