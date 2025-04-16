Рейтинг@Mail.ru
Ходатайство о мере пресечения экс-главе Курской области рассмотрят в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 16.04.2025 (обновлено: 19:08 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011657815.html
Ходатайство о мере пресечения экс-главе Курской области рассмотрят в Москве
Ходатайство о мере пресечения экс-главе Курской области рассмотрят в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
Ходатайство о мере пресечения экс-главе Курской области рассмотрят в Москве
Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство по избранию меры пресечения экс-главе Курской области, сообщает пресс-служба судов РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:40:00+03:00
2025-04-16T19:08:00+03:00
происшествия
курская область
задержание экс-губернатора курской области смирнова
алексей смирнов (политик)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011660070_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da113e8ebc893c008ddfe85308bf84bb.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство по избранию меры пресечения экс-главе Курской области, сообщает пресс-служба судов РИА Новости."В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250127/hinshtejn-1995673141.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Экс-глава Курской области Смирнов в зале суда
Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство по избранию меры пресечения экс-главе Курской области Смирнову, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов.
2025-04-16T18:40
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011660070_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_153a34dac91bac192a424e2fee2d7c0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, задержание экс-губернатора курской области смирнова, алексей смирнов (политик) , россия
Происшествия, Курская область, Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова, Алексей Смирнов (политик) , Россия
Ходатайство о мере пресечения экс-главе Курской области рассмотрят в Москве

Суд в Москве вскоре рассмотрит Ходатайство по избранию меры пресечения Смирнову

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство по избранию меры пресечения экс-главе Курской области, сообщает пресс-служба судов РИА Новости.
"В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича", - говорится в сообщении.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Хинштейн объявил взыскание курскому чиновнику за оценку ущерба от атак ВСУ
27 января, 11:59
 
ПроисшествияКурская областьЗадержание экс-губернатора Курской области СмирноваАлексей Смирнов (политик)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала