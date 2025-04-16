https://ria.ru/20250416/smirnov-2011657815.html

Ходатайство о мере пресечения экс-главе Курской области рассмотрят в Москве

Ходатайство о мере пресечения экс-главе Курской области рассмотрят в Москве - РИА Новости, 16.04.2025

Ходатайство о мере пресечения экс-главе Курской области рассмотрят в Москве

Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство по избранию меры пресечения экс-главе Курской области, сообщает пресс-служба судов РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:40:00+03:00

2025-04-16T18:40:00+03:00

2025-04-16T19:08:00+03:00

происшествия

курская область

задержание экс-губернатора курской области смирнова

алексей смирнов (политик)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011660070_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da113e8ebc893c008ddfe85308bf84bb.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство по избранию меры пресечения экс-главе Курской области, сообщает пресс-служба судов РИА Новости."В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250127/hinshtejn-1995673141.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Экс-глава Курской области Смирнов в зале суда Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство по избранию меры пресечения экс-главе Курской области Смирнову, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов. 2025-04-16T18:40 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, задержание экс-губернатора курской области смирнова, алексей смирнов (политик) , россия