Словаки знают, что освобождение от нацистов пришло с востока, заявил Фицо
Премьер Словакии Фицо: территория страны усеяна могилами солдат Красной армии
© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберта Фицо
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберта Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Буквально вся территория Словакии усеяна кладбищами, где похоронены солдаты Красной армии, словаки знают, что свобода пришла с востока, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Буквально вся территория Словакии усеяна кладбищами, где похоронены солдаты Красной армии… Мы знаем, кто нас освободил, этого у нас никто забрать не может, мне не может никто сказать, что освобождение пришло с запада, когда оно пришло с востока", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе, где словацкий премьер в среду находится с визитом.
Фицо отметил, что 8 мая в Братиславе запланированы крупные мероприятия по случаю годовщины освобождения Европы от фашизма, а 9 мая он примет участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве, где также планирует возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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