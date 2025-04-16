Рейтинг@Mail.ru
Словаки знают, что освобождение от нацистов пришло с востока, заявил Фицо - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:42 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/slovakija-2011617485.html
Словаки знают, что освобождение от нацистов пришло с востока, заявил Фицо
Словаки знают, что освобождение от нацистов пришло с востока, заявил Фицо - РИА Новости, 16.04.2025
Словаки знают, что освобождение от нацистов пришло с востока, заявил Фицо
Буквально вся территория Словакии усеяна кладбищами, где похоронены солдаты Красной армии, словаки знают, что свобода пришла с востока, заявил словацкий... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:42:00+03:00
2025-04-16T16:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
словакия
хорватия
роберт фицо
кайя каллас
си цзиньпин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106340/89/1063408961_0:369:1698:1324_1920x0_80_0_0_5cbe6d2cc6f6e9901890aeb2f01f8c88.jpg
БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Буквально вся территория Словакии усеяна кладбищами, где похоронены солдаты Красной армии, словаки знают, что свобода пришла с востока, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Буквально вся территория Словакии усеяна кладбищами, где похоронены солдаты Красной армии… Мы знаем, кто нас освободил, этого у нас никто забрать не может, мне не может никто сказать, что освобождение пришло с запада, когда оно пришло с востока", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе, где словацкий премьер в среду находится с визитом. Фицо отметил, что 8 мая в Братиславе запланированы крупные мероприятия по случаю годовщины освобождения Европы от фашизма, а 9 мая он примет участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве, где также планирует возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата. Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
https://ria.ru/20250415/fitso-2011434535.html
москва
словакия
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106340/89/1063408961_0:210:1698:1484_1920x0_80_0_0_2c02e5ce74f77b792612168634b5021f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, словакия, хорватия, роберт фицо, кайя каллас, си цзиньпин, евросоюз
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Словакия, Хорватия, Роберт Фицо, Кайя Каллас, Си Цзиньпин, Евросоюз
Словаки знают, что освобождение от нацистов пришло с востока, заявил Фицо

Премьер Словакии Фицо: территория страны усеяна могилами солдат Красной армии

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберта Фицо
Премьер-министр Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберта Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Буквально вся территория Словакии усеяна кладбищами, где похоронены солдаты Красной армии, словаки знают, что свобода пришла с востока, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Буквально вся территория Словакии усеяна кладбищами, где похоронены солдаты Красной армии… Мы знаем, кто нас освободил, этого у нас никто забрать не может, мне не может никто сказать, что освобождение пришло с запада, когда оно пришло с востока", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе, где словацкий премьер в среду находится с визитом.
Фицо отметил, что 8 мая в Братиславе запланированы крупные мероприятия по случаю годовщины освобождения Европы от фашизма, а 9 мая он примет участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве, где также планирует возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Фицо ответил на слова Каллас о параде Победы в Москве
15 апреля, 18:56
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваСловакияХорватияРоберт ФицоКайя КалласСи ЦзиньпинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала