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Топ-менеджер Lego и друг датского короля погиб в Швейцарии
Топ-менеджер Lego и друг датского короля погиб в Швейцарии - РИА Новости, 16.04.2025
Топ-менеджер Lego и друг датского короля погиб в Швейцарии
Вице-председатель компании Lego Kirkbi, владеющей контрольным пакетом акций производителя конструкторов, член совета директоров The Mary Foundation Майкл Хэлби... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T00:51:00+03:00
2025-04-16T00:51:00+03:00
2025-04-16T09:05:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вице-председатель компании Lego Kirkbi, владеющей контрольным пакетом акций производителя конструкторов, член совета директоров The Mary Foundation Майкл Хэлби погиб в Швейцарии, упав во время катания на лыжах, пишет британское издание Mirror."Трагедия произошла в кантоне Вале в Вербье, где, как сообщается, господин Хэлби из Дании на большой скорости спускался по склону. Предполагается, что он потерял равновесие и начал падать с крутого спуска в Коль-де-Шассур", — говорится в материале.Хэлби доставили вертолетом в больницу, где он вскоре скончался от внутреннего кровотечения.Информацию о смерти 64-летнего Хэлби подтвердил Томас Кирк Кристиансен, председатель компании Lego Kirkbi.Как писало ранее издание Berlingske, Хэлби дружил с королем Дании Фредериком X, когда тот еще был принцем.
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в мире, швейцария, дания, вале (кантон)
В мире, Швейцария, Дания, Вале (кантон)
Топ-менеджер Lego и друг датского короля погиб в Швейцарии
Mirror: топ-менеджер Lego Майкл Хэлби погиб на курорте в Швейцарии