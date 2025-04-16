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Топ-менеджер Lego и друг датского короля погиб в Швейцарии

Топ-менеджер Lego и друг датского короля погиб в Швейцарии - РИА Новости, 16.04.2025

Топ-менеджер Lego и друг датского короля погиб в Швейцарии

Вице-председатель компании Lego Kirkbi, владеющей контрольным пакетом акций производителя конструкторов, член совета директоров The Mary Foundation Майкл Хэлби... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T00:51:00+03:00

2025-04-16T00:51:00+03:00

2025-04-16T09:05:00+03:00

в мире

швейцария

дания

вале (кантон)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вице-председатель компании Lego Kirkbi, владеющей контрольным пакетом акций производителя конструкторов, член совета директоров The Mary Foundation Майкл Хэлби погиб в Швейцарии, упав во время катания на лыжах, пишет британское издание Mirror."Трагедия произошла в кантоне Вале в Вербье, где, как сообщается, господин Хэлби из Дании на большой скорости спускался по склону. Предполагается, что он потерял равновесие и начал падать с крутого спуска в Коль-де-Шассур", — говорится в материале.Хэлби доставили вертолетом в больницу, где он вскоре скончался от внутреннего кровотечения.Информацию о смерти 64-летнего Хэлби подтвердил Томас Кирк Кристиансен, председатель компании Lego Kirkbi.Как писало ранее издание Berlingske, Хэлби дружил с королем Дании Фредериком X, когда тот еще был принцем.

швейцария

дания

вале (кантон)

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в мире, швейцария, дания, вале (кантон)