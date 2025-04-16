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Топ-менеджер Lego и друг датского короля погиб в Швейцарии - РИА Новости, 16.04.2025
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00:51 16.04.2025 (обновлено: 09:05 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/shveytsariya-2011481884.html
Топ-менеджер Lego и друг датского короля погиб в Швейцарии
Топ-менеджер Lego и друг датского короля погиб в Швейцарии - РИА Новости, 16.04.2025
Топ-менеджер Lego и друг датского короля погиб в Швейцарии
Вице-председатель компании Lego Kirkbi, владеющей контрольным пакетом акций производителя конструкторов, член совета директоров The Mary Foundation Майкл Хэлби... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T00:51:00+03:00
2025-04-16T09:05:00+03:00
в мире
швейцария
дания
вале (кантон)
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вице-председатель компании Lego Kirkbi, владеющей контрольным пакетом акций производителя конструкторов, член совета директоров The Mary Foundation Майкл Хэлби погиб в Швейцарии, упав во время катания на лыжах, пишет британское издание Mirror."Трагедия произошла в кантоне Вале в Вербье, где, как сообщается, господин Хэлби из Дании на большой скорости спускался по склону. Предполагается, что он потерял равновесие и начал падать с крутого спуска в Коль-де-Шассур", — говорится в материале.Хэлби доставили вертолетом в больницу, где он вскоре скончался от внутреннего кровотечения.Информацию о смерти 64-летнего Хэлби подтвердил Томас Кирк Кристиансен, председатель компании Lego Kirkbi.Как писало ранее издание Berlingske, Хэлби дружил с королем Дании Фредериком X, когда тот еще был принцем.
швейцария
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в мире, швейцария, дания, вале (кантон)
В мире, Швейцария, Дания, Вале (кантон)
Топ-менеджер Lego и друг датского короля погиб в Швейцарии

Mirror: топ-менеджер Lego Майкл Хэлби погиб на курорте в Швейцарии

© Фото : KirkbiВице-председатель компании Lego Kirkbi Майкл Хэлби
Вице-председатель компании Lego Kirkbi Майкл Хэлби - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Kirkbi
Вице-председатель компании Lego Kirkbi Майкл Хэлби. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вице-председатель компании Lego Kirkbi, владеющей контрольным пакетом акций производителя конструкторов, член совета директоров The Mary Foundation Майкл Хэлби погиб в Швейцарии, упав во время катания на лыжах, пишет британское издание Mirror.
"Трагедия произошла в кантоне Вале в Вербье, где, как сообщается, господин Хэлби из Дании на большой скорости спускался по склону. Предполагается, что он потерял равновесие и начал падать с крутого спуска в Коль-де-Шассур", — говорится в материале.
Хэлби доставили вертолетом в больницу, где он вскоре скончался от внутреннего кровотечения.
Информацию о смерти 64-летнего Хэлби подтвердил Томас Кирк Кристиансен, председатель компании Lego Kirkbi.
Как писало ранее издание Berlingske, Хэлби дружил с королем Дании Фредериком X, когда тот еще был принцем.
 
В миреШвейцарияДанияВале (кантон)
 
 
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