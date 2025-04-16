https://ria.ru/20250416/shakhterov-2011492910.html
В Ростовской области спасли отрезанных после обвала пород шахтеров
В Ростовской области спасли отрезанных после обвала пород шахтеров - РИА Новости, 16.04.2025
В Ростовской области спасли отрезанных после обвала пород шахтеров
Спасатели нашли двоих горняков в отрезанном после обвала породы забое шахты "Садкинская", сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T05:58:00+03:00
2025-04-16T05:58:00+03:00
2025-04-16T11:36:00+03:00
ростовская область
происшествия
белокалитвинский район
юрий слюсарь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011360448_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_198ba8ca20c18d06ee84c0cad04a94c9.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Спасатели нашли двоих горняков в отрезанном после обвала породы забое шахты "Садкинская", сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Сегодня в 04:27 успешно завершилась операция по спасению горняков из забоя шахты "Садкинская" в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных работников. Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой. Благодарю горных спасателей за оперативную и качественную работу", — написал он.Утром во вторник в подземной горной выработке шахты "Садкинская" произошел обвал породы. В этот момент в забое находились около 75 работников, которых подняли на поверхность; еще двое горняков оставались, предположительно, под завалами.По данным областного главка МЧС, обвал породы произошел на глубине 125 метров. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250415/obval-2011336679.html
ростовская область
белокалитвинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011360448_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_50bbe5130330f566452153f1b4eb36d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия, белокалитвинский район, юрий слюсарь , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ростовская область, Происшествия, Белокалитвинский район, Юрий Слюсарь , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области спасли отрезанных после обвала пород шахтеров
Слюсарь: операция по спасению горняков из шахты "Садкинская" завершилась успешно