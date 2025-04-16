https://ria.ru/20250416/shakhterov-2011492910.html

В Ростовской области спасли отрезанных после обвала пород шахтеров

В Ростовской области спасли отрезанных после обвала пород шахтеров - РИА Новости, 16.04.2025

В Ростовской области спасли отрезанных после обвала пород шахтеров

Спасатели нашли двоих горняков в отрезанном после обвала породы забое шахты "Садкинская", сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T05:58:00+03:00

2025-04-16T05:58:00+03:00

2025-04-16T11:36:00+03:00

ростовская область

происшествия

белокалитвинский район

юрий слюсарь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Спасатели нашли двоих горняков в отрезанном после обвала породы забое шахты "Садкинская", сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Сегодня в 04:27 успешно завершилась операция по спасению горняков из забоя шахты "Садкинская" в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных работников. Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой. Благодарю горных спасателей за оперативную и качественную работу", — написал он.Утром во вторник в подземной горной выработке шахты "Садкинская" произошел обвал породы. В этот момент в забое находились около 75 работников, которых подняли на поверхность; еще двое горняков оставались, предположительно, под завалами.По данным областного главка МЧС, обвал породы произошел на глубине 125 метров. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250415/obval-2011336679.html

ростовская область

белокалитвинский район

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ростовская область, происшествия, белокалитвинский район, юрий слюсарь , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)