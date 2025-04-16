Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Югославии назвал угрозы ЕС Вучичу неприемлемыми - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/serbiya-2011603572.html
Экс-глава МИД Югославии назвал угрозы ЕС Вучичу неприемлемыми
Экс-глава МИД Югославии назвал угрозы ЕС Вучичу неприемлемыми - РИА Новости, 16.04.2025
Экс-глава МИД Югославии назвал угрозы ЕС Вучичу неприемлемыми
Угрозы от руководства ЕС не смогут удержать президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая, такие... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:01:00+03:00
2025-04-16T16:01:00+03:00
в мире
сербия
москва
югославия
александр вучич
мария захарова
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
БЕЛГРАД, 16 апр – РИА Новости. Угрозы от руководства ЕС не смогут удержать президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая, такие угрозы неприемлемы в международных отношениях, заявил РИА Новости глава МИД Югославии в двух мандатах в период 1992-1995 годов Владислав Йованович. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 апреля назвала евронацизмом возможный отказ Сербии во вступлении в ЕС, если Вучич посетит парад Победы. "Что касается решения нашего президента, он ранее заявил, что поедет и я не сомневаюсь в том, что он это сделает. Эти угрозы не могут на него повлиять, он человек не того типа, чтобы кто-то мог поднять палец и пригрозить ему. И наша страна как таковая не готова слушать кого-либо, кто грозит пальцем. Так что, думаю, что все будет происходить, как и планировалось, а будет ли угроза осуществлена, это зависит от ЕС и от оценки его интересов в том, получат ли они больше, выполнив угрозу или потеряют, думаю, что больше потеряют", - отметил Йованович. Ранее глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". "Они могут представлять этого как отягощающее обстоятельство, но не смеют открыто угрожать и влиять на свободу принятия решений стран-членов или кандидатов в члены ЕС. У них есть суверенное право принимать решения. Такой метод навязывания политической воли с публичными предупреждениями о тяжелых последствиях, если поедут на празднование 9 мая, не соответствует даже минимуму политических приличий. Подобное в последнее время не было отмечено в языке коммуникации между государствами и организациями и их членами. Такие заявления абсолютно неприемлемы, не способствуют оправданию репутации и значения, на которые претендует ЕС в международных отношениях", - подчеркнул экс-глава МИД Югославии. Президент Сербии ранее сообщал о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250416/dizen-2011500267.html
https://ria.ru/20250415/zakharova-2011460524.html
https://ria.ru/20250322/vuchich-2006655187.html
сербия
москва
югославия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, москва, югославия, александр вучич, мария захарова, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Сербия, Москва, Югославия, Александр Вучич, Мария Захарова, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия
Экс-глава МИД Югославии назвал угрозы ЕС Вучичу неприемлемыми

Йованович: неприемлемые угрозы ЕС не удержат Вучича от поездки в Москву 9 мая

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 16 апр – РИА Новости. Угрозы от руководства ЕС не смогут удержать президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая, такие угрозы неприемлемы в международных отношениях, заявил РИА Новости глава МИД Югославии в двух мандатах в период 1992-1995 годов Владислав Йованович.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 апреля назвала евронацизмом возможный отказ Сербии во вступлении в ЕС, если Вучич посетит парад Победы.
Военнослужащие на военном параде 9 Мая - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
На Западе неожиданно высказались об угрозах ЕС из-за парада Победы в Москве
Вчера, 08:46
"Что касается решения нашего президента, он ранее заявил, что поедет и я не сомневаюсь в том, что он это сделает. Эти угрозы не могут на него повлиять, он человек не того типа, чтобы кто-то мог поднять палец и пригрозить ему. И наша страна как таковая не готова слушать кого-либо, кто грозит пальцем. Так что, думаю, что все будет происходить, как и планировалось, а будет ли угроза осуществлена, это зависит от ЕС и от оценки его интересов в том, получат ли они больше, выполнив угрозу или потеряют, думаю, что больше потеряют", - отметил Йованович.
Ранее глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
"Они могут представлять этого как отягощающее обстоятельство, но не смеют открыто угрожать и влиять на свободу принятия решений стран-членов или кандидатов в члены ЕС. У них есть суверенное право принимать решения. Такой метод навязывания политической воли с публичными предупреждениями о тяжелых последствиях, если поедут на празднование 9 мая, не соответствует даже минимуму политических приличий. Подобное в последнее время не было отмечено в языке коммуникации между государствами и организациями и их членами. Такие заявления абсолютно неприемлемы, не способствуют оправданию репутации и значения, на которые претендует ЕС в международных отношениях", - подчеркнул экс-глава МИД Югославии.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Захарова назвала возможный отказ Сербии в ЕС евронацизмом
15 апреля, 21:04
Президент Сербии ранее сообщал о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Россия ждет Вучича в Москве на мероприятия по случаю 80-летия Победы
22 марта, 13:25
 
В миреСербияМоскваЮгославияАлександр ВучичМария ЗахароваКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала