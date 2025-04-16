Экс-глава МИД Югославии назвал угрозы ЕС Вучичу неприемлемыми
Йованович: неприемлемые угрозы ЕС не удержат Вучича от поездки в Москву 9 мая
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 апр – РИА Новости. Угрозы от руководства ЕС не смогут удержать президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая, такие угрозы неприемлемы в международных отношениях, заявил РИА Новости глава МИД Югославии в двух мандатах в период 1992-1995 годов Владислав Йованович.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 апреля назвала евронацизмом возможный отказ Сербии во вступлении в ЕС, если Вучич посетит парад Победы.
"Что касается решения нашего президента, он ранее заявил, что поедет и я не сомневаюсь в том, что он это сделает. Эти угрозы не могут на него повлиять, он человек не того типа, чтобы кто-то мог поднять палец и пригрозить ему. И наша страна как таковая не готова слушать кого-либо, кто грозит пальцем. Так что, думаю, что все будет происходить, как и планировалось, а будет ли угроза осуществлена, это зависит от ЕС и от оценки его интересов в том, получат ли они больше, выполнив угрозу или потеряют, думаю, что больше потеряют", - отметил Йованович.
Ранее глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
"Они могут представлять этого как отягощающее обстоятельство, но не смеют открыто угрожать и влиять на свободу принятия решений стран-членов или кандидатов в члены ЕС. У них есть суверенное право принимать решения. Такой метод навязывания политической воли с публичными предупреждениями о тяжелых последствиях, если поедут на празднование 9 мая, не соответствует даже минимуму политических приличий. Подобное в последнее время не было отмечено в языке коммуникации между государствами и организациями и их членами. Такие заявления абсолютно неприемлемы, не способствуют оправданию репутации и значения, на которые претендует ЕС в международных отношениях", - подчеркнул экс-глава МИД Югославии.
Захарова назвала возможный отказ Сербии в ЕС евронацизмом
15 апреля, 21:04
Президент Сербии ранее сообщал о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.