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США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье - РИА Новости, 16.04.2025
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17:36 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/sanktsii-2011639458.html
США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье
США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье - РИА Новости, 16.04.2025
США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье
США незадолго до начала второго раунда непрямых переговоров с Тегераном по ядерному досье расширили санкции против якобы теневого флота Ирана, следует из... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:36:00+03:00
2025-04-16T17:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. США незадолго до начала второго раунда непрямых переговоров с Тегераном по ядерному досье расширили санкции против якобы теневого флота Ирана, следует из реестра американского минфина. Так, в разделе санкций Минфина против Ирана было добавлено семь юридических лиц и пять суден, занимающихся перевозкой нефти, четыре из которых работают под панамскими флагами, одно под камерунским. В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится субботу. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250416/iran-2011542920.html
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сша, иран, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, стив уиткофф, министерство финансов рф (минфин россии), в мире, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
США, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Министерство финансов РФ (Минфин России), В мире, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье

Минфин США расширил санкции в отношении якобы теневого флота Ирана

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. США незадолго до начала второго раунда непрямых переговоров с Тегераном по ядерному досье расширили санкции против якобы теневого флота Ирана, следует из реестра американского минфина.
Так, в разделе санкций Минфина против Ирана было добавлено семь юридических лиц и пять суден, занимающихся перевозкой нефти, четыре из которых работают под панамскими флагами, одно под камерунским.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США
Вчера, 11:49
В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится субботу.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Уиткофф назвал условие для сделки США и Ирана
15 апреля, 18:45
 
СШАИранТегеран (город)Аббас АракчиДональд ТрампСтив УиткоффМинистерство финансов РФ (Минфин России)В миреСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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