Аборты, психушка и одинокая старость звезды "Летят журавли"
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Летят журавли", снятый по мотивам пьесы Виктора Розова "Вечно живые"
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Татьяна Самойлова — легенда советского кино, покорившая мир ролью Вероники в фильме "Летят журавли". Но что скрывалось за образом хрупкой красавицы с фирменными стрелками на глазах? Почему актриса, пленившая Каннский фестиваль, так и не снялась ни в одном голливудском фильме? Как сложился ее роман с Василием Лановым и почему она решилась на аборт, о котором жалела всю жизнь? Драма великой актрисы, чья судьба оказалась куда трагичнее кинолент с ее участием.
Вечная девочка под крылом родителей
Судьба Татьяны Самойловой с самого начала складывалась непросто. Военное детство подорвало здоровье маленькой Тани — она переболела всем, от проблем с легкими до сердечных заболеваний. Родители, опасаясь за жизнь дочери, окружили ее гиперопекой.
"Мы жили и в Ташкенте, и в Тбилиси, и в Ереване, и в Алма-Ате, — вспоминала Татьяна. — С голоду не умирали, но я много болела. Родители иногда плакали, думали, что не выживу".
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанкВид на старую часть города Тбилиси и памятник основателю Тбилиси - Вахтангу Горгасали
Вид на старую часть города Тбилиси и памятник основателю Тбилиси - Вахтангу Горгасали
Эта опека продолжалась и во взрослой жизни. Даже в 71 год, после смерти отца, она все еще ощущала себя беспомощной девочкой, неспособной жить самостоятельно.
"Мама умерла, и словно солнце зашло. А через 12 лет не стало и папы, самого лучшего мужчины на свете. Родители были для меня всем..." — признавалась актриса.
"Ни у меня, ни у него никого до этого не было"
Первая любовь пришла к Татьяне на съемках в Одессе. Красавец Василий Лановой, уже известный по фильму "Аттестат зрелости", покорил ее сердце с первого взгляда. Их чувства вспыхнули стремительно — оба молодые, талантливые, с большим будущим впереди.
© Мосфильм (1954)Кадр из фильма "Аттестат зрелости"
© Мосфильм (1954)
Кадр из фильма "Аттестат зрелости"
"Это было очень чистое и светлое чувство, ни у меня, ни у него никого до этого не было. Мы решили пожениться!" — вспоминала актриса.
Молодые супруги поселились в просторной квартире Самойловых. Отец Татьяны, Евгений Самойлов, был к тому времени известным актером, лауреатом Сталинской премии. Семья жила в достатке, о котором многие могли только мечтать. А потом случилось то, что окончательно разрушило их брак.
Решение, которое стоило семейного счастья
Роль Вероники в "Летят журавли" принесла 23-летней Татьяне всемирную славу. Но съемки дались дорогой ценой — у нее обнаружили закрытый туберкулез легких. Ей продували легкие, делали уколы, и этот изможденный вид как нельзя лучше подходил для героини военной драмы.
Едва оправившись от болезни, она узнала о беременности. Лановой настаивал, чтобы она рожала, тем более, ожидалась двойня.
Кадр из художественного фильма "Летят журавли"
"Но я надеялась, что у меня будет много ролей, — вздыхала Татьяна. — Я мечтала о двух вещах: выздороветь и сниматься в кино! И я пошла к какой-то тетке... избавилась от беременности без наркоза".
Это решение стало роковым для их брака. Супруги начали отдаляться друг от друга. Лановой много снимался, а Татьяна, наоборот, оказалась не востребована. "Однажды я сама сказала: "Давай расстанемся...", — вспоминала актриса. — На тот момент мне казалось, что это правильно. А ведь Вася был единственным мужчиной, которого я по-настоящему любила".
Тайга вместо Голливуда
После триумфа "Летят журавли" в Каннах, Самойлову ждало настоящее предательство со стороны советской системы. Ее приглашали сниматься в Голливуде с самим Жераром Филипом, но руководство "Мосфильма" отправило за границу письмо о том, что Татьяна — студентка, которой необходимо закончить образование.
Вместо мировой карьеры ее ждали мучительные съемки в тайге. "Все, что меня ждало через год — тяжелейшие съемки в картине Калатозова "Неотправленное письмо". Условия съемок просто невыносимые..." — делилась актриса.
Кадр из фильма "Неотправленное письмо"
Для натуральности на съемках устроили настоящий пожар. Самойлова обожгла руки, постоянно простужалась. Ее слабое здоровье не выдержало — после завершения работы она оказалась в туберкулезном санатории.
Психиатрические палаты вместо съемок
И словно испытаний было мало, судьба нанесла новый удар. Брат Татьяны, Алексей, стал жертвой нападения — приятель из ревности ударил его ножом в грудь. Этот случай стал спусковым крючком для психического расстройства актрисы.
ашина "скорой помощи" едет на вызов
"Переживания вызвали у нее расстройство психики, — рассказывал брат актрисы Алексей. — У нее были жестокие приступы, во время которых приходилось ложиться в психбольницу".
Десятилетие после "Журавлей" стало черной полосой в жизни актрисы — всего три роли за 10 лет и регулярные приступы, требовавшие госпитализации.
"А я уже давно не мужчина"
Потеряв надежду на звездную карьеру, Татьяна пересмотрела жизненные приоритеты. Ей страстно хотелось родить ребенка. Выйдя замуж за писателя Валерия Осипова в 1958 году, она мечтала о семейном счастье, но материнство все не наступало.
"Валера постоянно ездил по миру и отовсюду посылал телеграммы и цветы. Был образованным, эрудированным, мне с ним было интересно поначалу, — вспоминала Татьяна. — Но с детьми почему-то ничего не получалось!"
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной в одноименном кинофильме по роману Л.Н.Толстого. Режиссер-постановщик А.Зархи
Актриса Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной в одноименном кинофильме по роману Л.Н.Толстого. Режиссер-постановщик А.Зархи
Развязка наступила после откровенного разговора: "Если я не рожу, то я не женщина!" — "А я уже давно не мужчина", — ответил муж. Оказывается, он скрывал свое бесплодие, и пара развелась.
Долгожданный ребенок и сбежавший муж
После блестящей работы в "Анне Карениной", где Самойлова наконец-то встретилась на съемочной площадке с бывшим мужем Лановым, сыгравшим Вронского, актриса ожидала, что ее карьера наконец-то пойдет вверх. Но судьба преподнесла другой подарок — в 35 лет она родила от циркового администратора Эдуарда Машковича, который был моложе нее на семь лет.
"Я даже не поверила сначала! Узнав о беременности, решили пожениться", — рассказывала Самойлова.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Самойлова в роли Анны и Василий Лановой в роли Вронского в фильме Александра Зархи "Анна Каренина"
Татьяна Самойлова в роли Анны и Василий Лановой в роли Вронского в фильме Александра Зархи "Анна Каренина"
Рождение сына Мити стало для нее огромным счастьем. Она была готова отказаться от актерской карьеры ради ребенка. Однако материальное положение семьи оставалось тяжелым. Эдуард зарабатывал мало и не стремился к карьере, что вызывало недовольство родителей Татьяны. Когда актриса снова забеременела, она решилась на второй аборт – решение, о котором жалела всю жизнь.
"В этих условиях я не решилась родить второго ребенка, избавилась от беременности, — вздыхала Самойлова. — Это было роковой ошибкой. Была бы девочка, не покинула бы мать. Эдуард ушел, когда Митеньке было два года. Просто вышел из дома и не вернулся, у него появилась другая женщина".
Вырастить сына помогли родители. С Митей была любящая бабушка, а дедушка зарабатывал деньги. Народный артист СССР Евгений Самойлов служил в Малом театре до 93 лет, до конца дней сохраняя бодрость духа.
Одинокий финал великой актрисы
Последние годы Татьяна провела в одиночестве. Сын эмигрировал в Америку, создал там семью и лишь дважды сумел навестить мать.
"Таня тосковала по сыну, по умершим родителям, по молодости. Сидела у окна подолгу и курила отрешенно", — вспоминала соседка.
Незадолго до смерти она успела сделать ремонт в квартире на деньги от телевизионных съемок. Но насладиться обновленным жильем не успела — 4 мая 2014 года, в день своего 80-летия, Татьяна Самойлова скончалась в реанимации.
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкПортрет актрисы Татьяны Самойловой на церемонии прощания в Доме кино в Москве
Портрет актрисы Татьяны Самойловой на церемонии прощания в Доме кино в Москве
Несмотря на все травмы и разочарования, актриса сохраняла оптимизм:
"Я по-прежнему считаю, что мне в жизни повезло. Многим ли женщинам выпадает такое счастье — сниматься в кино, да еще в таком — бессмертном! Нет, что ни говори, я — счастливый человек".