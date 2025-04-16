https://ria.ru/20250416/samoylova-2011619887.html

Аборты, психушка и одинокая старость звезды "Летят журавли"

Аборты, психушка и одинокая старость звезды "Летят журавли" - РИА Новости, 16.04.2025

Аборты, психушка и одинокая старость звезды "Летят журавли"

Татьяна Самойлова — легенда советского кино, покорившая мир ролью Вероники в фильме "Летят журавли". Но что скрывалось за образом хрупкой красавицы с фирменными РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:35:00+03:00

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2025-04-16T18:35:00+03:00

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тбилиси

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мосфильм

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Татьяна Самойлова — легенда советского кино, покорившая мир ролью Вероники в фильме "Летят журавли". Но что скрывалось за образом хрупкой красавицы с фирменными стрелками на глазах? Почему актриса, пленившая Каннский фестиваль, так и не снялась ни в одном голливудском фильме? Как сложился ее роман с Василием Лановым и почему она решилась на аборт, о котором жалела всю жизнь? Драма великой актрисы, чья судьба оказалась куда трагичнее кинолент с ее участием.Вечная девочка под крылом родителейСудьба Татьяны Самойловой с самого начала складывалась непросто. Военное детство подорвало здоровье маленькой Тани — она переболела всем, от проблем с легкими до сердечных заболеваний. Родители, опасаясь за жизнь дочери, окружили ее гиперопекой."Мы жили и в Ташкенте, и в Тбилиси, и в Ереване, и в Алма-Ате, — вспоминала Татьяна. — С голоду не умирали, но я много болела. Родители иногда плакали, думали, что не выживу".Эта опека продолжалась и во взрослой жизни. Даже в 71 год, после смерти отца, она все еще ощущала себя беспомощной девочкой, неспособной жить самостоятельно."Мама умерла, и словно солнце зашло. А через 12 лет не стало и папы, самого лучшего мужчины на свете. Родители были для меня всем..." — признавалась актриса."Ни у меня, ни у него никого до этого не было"Первая любовь пришла к Татьяне на съемках в Одессе. Красавец Василий Лановой, уже известный по фильму "Аттестат зрелости", покорил ее сердце с первого взгляда. Их чувства вспыхнули стремительно — оба молодые, талантливые, с большим будущим впереди."Это было очень чистое и светлое чувство, ни у меня, ни у него никого до этого не было. Мы решили пожениться!" — вспоминала актриса.Молодые супруги поселились в просторной квартире Самойловых. Отец Татьяны, Евгений Самойлов, был к тому времени известным актером, лауреатом Сталинской премии. Семья жила в достатке, о котором многие могли только мечтать. А потом случилось то, что окончательно разрушило их брак.Решение, которое стоило семейного счастьяРоль Вероники в "Летят журавли" принесла 23-летней Татьяне всемирную славу. Но съемки дались дорогой ценой — у нее обнаружили закрытый туберкулез легких. Ей продували легкие, делали уколы, и этот изможденный вид как нельзя лучше подходил для героини военной драмы.Едва оправившись от болезни, она узнала о беременности. Лановой настаивал, чтобы она рожала, тем более, ожидалась двойня."Но я надеялась, что у меня будет много ролей, — вздыхала Татьяна. — Я мечтала о двух вещах: выздороветь и сниматься в кино! И я пошла к какой-то тетке... избавилась от беременности без наркоза".Это решение стало роковым для их брака. Супруги начали отдаляться друг от друга. Лановой много снимался, а Татьяна, наоборот, оказалась не востребована. "Однажды я сама сказала: "Давай расстанемся...", — вспоминала актриса. — На тот момент мне казалось, что это правильно. А ведь Вася был единственным мужчиной, которого я по-настоящему любила".Тайга вместо ГолливудаПосле триумфа "Летят журавли" в Каннах, Самойлову ждало настоящее предательство со стороны советской системы. Ее приглашали сниматься в Голливуде с самим Жераром Филипом, но руководство "Мосфильма" отправило за границу письмо о том, что Татьяна — студентка, которой необходимо закончить образование.Вместо мировой карьеры ее ждали мучительные съемки в тайге. "Все, что меня ждало через год — тяжелейшие съемки в картине Калатозова "Неотправленное письмо". Условия съемок просто невыносимые..." — делилась актриса.Для натуральности на съемках устроили настоящий пожар. Самойлова обожгла руки, постоянно простужалась. Ее слабое здоровье не выдержало — после завершения работы она оказалась в туберкулезном санатории.Психиатрические палаты вместо съемокИ словно испытаний было мало, судьба нанесла новый удар. Брат Татьяны, Алексей, стал жертвой нападения — приятель из ревности ударил его ножом в грудь. Этот случай стал спусковым крючком для психического расстройства актрисы."Переживания вызвали у нее расстройство психики, — рассказывал брат актрисы Алексей. — У нее были жестокие приступы, во время которых приходилось ложиться в психбольницу".Десятилетие после "Журавлей" стало черной полосой в жизни актрисы — всего три роли за 10 лет и регулярные приступы, требовавшие госпитализации."А я уже давно не мужчина"Потеряв надежду на звездную карьеру, Татьяна пересмотрела жизненные приоритеты. Ей страстно хотелось родить ребенка. Выйдя замуж за писателя Валерия Осипова в 1958 году, она мечтала о семейном счастье, но материнство все не наступало."Валера постоянно ездил по миру и отовсюду посылал телеграммы и цветы. Был образованным, эрудированным, мне с ним было интересно поначалу, — вспоминала Татьяна. — Но с детьми почему-то ничего не получалось!"Развязка наступила после откровенного разговора: "Если я не рожу, то я не женщина!" — "А я уже давно не мужчина", — ответил муж. Оказывается, он скрывал свое бесплодие, и пара развелась.Долгожданный ребенок и сбежавший мужПосле блестящей работы в "Анне Карениной", где Самойлова наконец-то встретилась на съемочной площадке с бывшим мужем Лановым, сыгравшим Вронского, актриса ожидала, что ее карьера наконец-то пойдет вверх. Но судьба преподнесла другой подарок — в 35 лет она родила от циркового администратора Эдуарда Машковича, который был моложе нее на семь лет."Я даже не поверила сначала! Узнав о беременности, решили пожениться", — рассказывала Самойлова.Рождение сына Мити стало для нее огромным счастьем. Она была готова отказаться от актерской карьеры ради ребенка. Однако материальное положение семьи оставалось тяжелым. Эдуард зарабатывал мало и не стремился к карьере, что вызывало недовольство родителей Татьяны. Когда актриса снова забеременела, она решилась на второй аборт – решение, о котором жалела всю жизнь."В этих условиях я не решилась родить второго ребенка, избавилась от беременности, — вздыхала Самойлова. — Это было роковой ошибкой. Была бы девочка, не покинула бы мать. Эдуард ушел, когда Митеньке было два года. Просто вышел из дома и не вернулся, у него появилась другая женщина".Вырастить сына помогли родители. С Митей была любящая бабушка, а дедушка зарабатывал деньги. Народный артист СССР Евгений Самойлов служил в Малом театре до 93 лет, до конца дней сохраняя бодрость духа.Одинокий финал великой актрисыПоследние годы Татьяна провела в одиночестве. Сын эмигрировал в Америку, создал там семью и лишь дважды сумел навестить мать."Таня тосковала по сыну, по умершим родителям, по молодости. Сидела у окна подолгу и курила отрешенно", — вспоминала соседка.Незадолго до смерти она успела сделать ремонт в квартире на деньги от телевизионных съемок. Но насладиться обновленным жильем не успела — 4 мая 2014 года, в день своего 80-летия, Татьяна Самойлова скончалась в реанимации.Несмотря на все травмы и разочарования, актриса сохраняла оптимизм:"Я по-прежнему считаю, что мне в жизни повезло. Многим ли женщинам выпадает такое счастье — сниматься в кино, да еще в таком — бессмертном! Нет, что ни говори, я — счастливый человек".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ташкент, тбилиси, татьяна самойлова, мосфильм, малый театр