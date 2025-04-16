https://ria.ru/20250416/samolet-2011534553.html
Рейс из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов
Рейс из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов - РИА Новости, 16.04.2025
Рейс из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов
Рейс из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:18:00+03:00
2025-04-16T11:18:00+03:00
2025-04-16T11:18:00+03:00
барнаул
екатеринбург
западно-сибирская транспортная прокуратура
общество
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БАРНАУЛ, 16 апр – РИА Новости. Рейс из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. "Сегодня в международном аэропорту Барнаул имени Титова Г.С. по причине технической неисправности воздушного суда авиакомпании "РедВингс" объявлена задержка выполнения рейса в г. Екатеринбург продолжительностью свыше 17 часов. Вылета ожидают 96 пассажиров, из них 5 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что барнаульская транспортная прокуратура осуществляет надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, в том числе при размещении в гостинице. "Мы сразу предоставили пассажирам еду и напитки, а также уже разместили людей в гостинице. Также мы заранее предупредим пассажиров об актуальном времени рейса. Безопасность авиаперевозок и комфорт пассажиров – безусловные приоритеты авиакомпании", – сообщили РИА Новости в Red Wings. Согласно онлайн-табло аэропорта Барнаула, вылет рейса намечен на час ночи 17 апреля по местному времени, задержка превысит 18 часов.
https://ria.ru/20250415/reys-2011470968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
барнаул, екатеринбург, западно-сибирская транспортная прокуратура, общество
Барнаул, Екатеринбург, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Общество
Рейс из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов
Рейс Red Wings из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов