https://ria.ru/20250416/samolet-2011534553.html

Рейс из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов

Рейс из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов - РИА Новости, 16.04.2025

Рейс из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов

Рейс из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:18:00+03:00

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2025-04-16T11:18:00+03:00

барнаул

екатеринбург

западно-сибирская транспортная прокуратура

общество

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БАРНАУЛ, 16 апр – РИА Новости. Рейс из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. "Сегодня в международном аэропорту Барнаул имени Титова Г.С. по причине технической неисправности воздушного суда авиакомпании "РедВингс" объявлена задержка выполнения рейса в г. Екатеринбург продолжительностью свыше 17 часов. Вылета ожидают 96 пассажиров, из них 5 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что барнаульская транспортная прокуратура осуществляет надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, в том числе при размещении в гостинице. "Мы сразу предоставили пассажирам еду и напитки, а также уже разместили людей в гостинице. Также мы заранее предупредим пассажиров об актуальном времени рейса. Безопасность авиаперевозок и комфорт пассажиров – безусловные приоритеты авиакомпании", – сообщили РИА Новости в Red Wings. Согласно онлайн-табло аэропорта Барнаула, вылет рейса намечен на час ночи 17 апреля по местному времени, задержка превысит 18 часов.

https://ria.ru/20250415/reys-2011470968.html

https://ria.ru/20250413/peterburg-2011049463.html

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екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

барнаул, екатеринбург, западно-сибирская транспортная прокуратура, общество