https://ria.ru/20250416/repressii-2011594510.html

Молдавская полиция проводит репрессии против сограждан, заявил депутат

Молдавская полиция проводит репрессии против сограждан, заявил депутат - РИА Новости, 16.04.2025

Молдавская полиция проводит репрессии против сограждан, заявил депутат

Молдавская полиция проводит репрессии, выписывая гражданам незаконные штрафы, а правозащитные организации молчат, заявил журналистам депутат парламента от... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:33:00+03:00

2025-04-16T15:33:00+03:00

2025-04-16T15:35:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

василий боля

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941700009_0:118:1350:877_1920x0_80_0_0_81459e99c289bb95004fc9998bbf6b59.jpg

КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Молдавская полиция проводит репрессии, выписывая гражданам незаконные штрафы, а правозащитные организации молчат, заявил журналистам депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля 2024 года подписала соглашение с российским банком "Промсвязьбанк" об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников региона, на которые ежемесячно поступает материальная помощь. Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов 11 апреля заявил, что полиция угрозами вынуждает пенсионеров признаваться в получении денег за голосование за того или иного кандидата или партию на выборах. Замглавы Гагаузии Виктор Петров пояснил, что действия полиции, выписывающей жителям Гагаузии штрафы за материальную помощь, незаконны, поскольку помощь предоставляется на основании официального соглашения, подписанного руководством автономии. Подобные штрафы за получение социальных выплат полиция выписывает также и в других районах Молдавии. "Сегодня вся страна говорит о волне репрессий, развязанных полицией против граждан Молдавии. Невиновные люди получают огромные штрафы на основании ложных обвинений… В стране происходит правовой беспредел, над людьми издеваются, а правозащитники молчат. Это странно", - сказал Боля. Он отметил, что в Молдавии работают сотни или даже тысячи НПО, многие из которых занимаются защитой прав человека и поддержкой социально уязвимых слоев населения. "Эти организации получают большие деньги на свою правозащитную деятельность. Почему они молчат и никак не комментируют беспредел, который происходит сегодня? Я говорю про Transparency International, Хельсинкский комитет и множество других структур", - пояснил депутат. Боля обратился также к офицерам полиции с просьбой не забывать данную ими клятву и не выполнять незаконные указания. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20250326/gagauziya-2007357434.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, василий боля, евгения гуцул