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В Дагестане проводят проверку после гибели ребенка

В Дагестане проводят проверку после гибели ребенка - РИА Новости, 16.04.2025

В Дагестане проводят проверку после гибели ребенка

Малолетний ребенок скончался в Сергокалинском районе Дагестана в результате открытой черепно-мозговой травмы, предварительно, на него упал шкаф, сообщили в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T22:16:00+03:00

2025-04-16T22:16:00+03:00

2025-04-16T22:17:00+03:00

происшествия

сергокалинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Малолетний ребенок скончался в Сергокалинском районе Дагестана в результате открытой черепно-мозговой травмы, предварительно, на него упал шкаф, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по республике. "Из медицинского учреждения Сергокалинского района поступило сообщение о том, что с открытой черепно-мозговой травмой доставлен малолетний ребенок 2022 года рождения. При осмотре ребенка врачи констатировали смерть. По предварительным данным, травма была получена по месту проживания малолетнего в результате опрокидывания шкафа", – говорится в сообщении. Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, добавили в СК.

сергокалинский район

россия

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2025

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происшествия, сергокалинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан