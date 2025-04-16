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В Дагестане проводят проверку после гибели ребенка - РИА Новости, 16.04.2025
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22:16 16.04.2025 (обновлено: 22:17 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/rebenok-2011695871.html
В Дагестане проводят проверку после гибели ребенка
В Дагестане проводят проверку после гибели ребенка - РИА Новости, 16.04.2025
В Дагестане проводят проверку после гибели ребенка
Малолетний ребенок скончался в Сергокалинском районе Дагестана в результате открытой черепно-мозговой травмы, предварительно, на него упал шкаф, сообщили в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:16:00+03:00
2025-04-16T22:17:00+03:00
происшествия
сергокалинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Малолетний ребенок скончался в Сергокалинском районе Дагестана в результате открытой черепно-мозговой травмы, предварительно, на него упал шкаф, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по республике. "Из медицинского учреждения Сергокалинского района поступило сообщение о том, что с открытой черепно-мозговой травмой доставлен малолетний ребенок 2022 года рождения. При осмотре ребенка врачи констатировали смерть. По предварительным данным, травма была получена по месту проживания малолетнего в результате опрокидывания шкафа", – говорится в сообщении. Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, добавили в СК.
сергокалинский район
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происшествия, сергокалинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Сергокалинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане проводят проверку после гибели ребенка

СК: в Сергокалинском районе Дагестана погиб ребенок, на него мог упасть шкаф

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Малолетний ребенок скончался в Сергокалинском районе Дагестана в результате открытой черепно-мозговой травмы, предварительно, на него упал шкаф, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по республике.
"Из медицинского учреждения Сергокалинского района поступило сообщение о том, что с открытой черепно-мозговой травмой доставлен малолетний ребенок 2022 года рождения. При осмотре ребенка врачи констатировали смерть. По предварительным данным, травма была получена по месту проживания малолетнего в результате опрокидывания шкафа", – говорится в сообщении.
Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, добавили в СК.
 
ПроисшествияСергокалинский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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