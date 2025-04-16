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В Дагестане проводят проверку после гибели ребенка
В Дагестане проводят проверку после гибели ребенка - РИА Новости, 16.04.2025
В Дагестане проводят проверку после гибели ребенка
Малолетний ребенок скончался в Сергокалинском районе Дагестана в результате открытой черепно-мозговой травмы, предварительно, на него упал шкаф, сообщили в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:16:00+03:00
2025-04-16T22:16:00+03:00
2025-04-16T22:17:00+03:00
происшествия
сергокалинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Малолетний ребенок скончался в Сергокалинском районе Дагестана в результате открытой черепно-мозговой травмы, предварительно, на него упал шкаф, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по республике. "Из медицинского учреждения Сергокалинского района поступило сообщение о том, что с открытой черепно-мозговой травмой доставлен малолетний ребенок 2022 года рождения. При осмотре ребенка врачи констатировали смерть. По предварительным данным, травма была получена по месту проживания малолетнего в результате опрокидывания шкафа", – говорится в сообщении. Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, добавили в СК.
сергокалинский район
россия
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происшествия, сергокалинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Сергокалинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане проводят проверку после гибели ребенка
СК: в Сергокалинском районе Дагестана погиб ребенок, на него мог упасть шкаф