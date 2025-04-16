https://ria.ru/20250416/rada-2011598407.html

Депутат Рады рассказал об угрозах при голосовании о военном положении

Депутат Рады рассказал об угрозах при голосовании о военном положении - РИА Новости, 16.04.2025

Депутат Рады рассказал об угрозах при голосовании о военном положении

Депутаты Верховной рады накануне голосования за продление на Украине режима военного положения и мобилизации до 6 августа получили предупреждения о мерах в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:44:00+03:00

2025-04-16T15:44:00+03:00

2025-04-16T16:17:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутаты Верховной рады накануне голосования за продление на Украине режима военного положения и мобилизации до 6 августа получили предупреждения о мерах в случае несогласия с решением, сообщил в среду выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук. В среду Рада на Украине продлила режим военного положения и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко** (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) во вторник заявил, что Владимир Зеленский, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть. "В Раде всем депутатам пришли сообщения: "По результатам голосования будет проведена проверка, и в случае отрицательного результата будут приняты соответствующие меры", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале, при этом не уточнил, о каких именно мерах идет речь. Накануне голосования в парламенте по очередному продлению срока военного положения и мобилизации спикер Рады Руслан Стефанчук обвинил несогласных с этим депутатов в сотрудничестве с российскими властями.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, петр порошенко, владимир зеленский, верховная рада украины