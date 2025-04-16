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ПВО сбила семь БПЛА в Ивановской области - РИА Новости, 16.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:19 16.04.2025 (обновлено: 11:33 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/pvo-2011517058.html
ПВО сбила семь БПЛА в Ивановской области
ПВО сбила семь БПЛА в Ивановской области - РИА Новости, 16.04.2025
ПВО сбила семь БПЛА в Ивановской области
Российские средства ПВО в среду утром уничтожили семь украинских беспилотников над Ивановской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:19:00+03:00
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специальная военная операция на украине
ивановская область
россия
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО в среду утром уничтожили семь украинских беспилотников над Ивановской областью, сообщили в Минобороны."Шестнадцатого апреля с 08:00 до 09:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области", — говорится в релизе.Ранее ведомство сообщило, что ПВО уничтожили ночью 26 украинских беспилотников над шестью регионами.
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ивановская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Россия
ПВО сбила семь БПЛА в Ивановской области

Силы ПВО за полтора часа сбили над Ивановской областью семь украинских дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО в среду утром уничтожили семь украинских беспилотников над Ивановской областью, сообщили в Минобороны.
"Шестнадцатого апреля с 08:00 до 09:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области", — говорится в релизе.
Ранее ведомство сообщило, что ПВО уничтожили ночью 26 украинских беспилотников над шестью регионами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеИвановская областьРоссия
 
 
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