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ПВО сбила семь БПЛА в Ивановской области
ПВО сбила семь БПЛА в Ивановской области - РИА Новости, 16.04.2025
ПВО сбила семь БПЛА в Ивановской области
Российские средства ПВО в среду утром уничтожили семь украинских беспилотников над Ивановской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:19:00+03:00
2025-04-16T10:19:00+03:00
2025-04-16T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО в среду утром уничтожили семь украинских беспилотников над Ивановской областью, сообщили в Минобороны."Шестнадцатого апреля с 08:00 до 09:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области", — говорится в релизе.Ранее ведомство сообщило, что ПВО уничтожили ночью 26 украинских беспилотников над шестью регионами.
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ивановская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Россия
ПВО сбила семь БПЛА в Ивановской области
Силы ПВО за полтора часа сбили над Ивановской областью семь украинских дронов