https://ria.ru/20250416/pvo-2011517058.html

ПВО сбила семь БПЛА в Ивановской области

ПВО сбила семь БПЛА в Ивановской области - РИА Новости, 16.04.2025

ПВО сбила семь БПЛА в Ивановской области

Российские средства ПВО в среду утром уничтожили семь украинских беспилотников над Ивановской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:19:00+03:00

2025-04-16T10:19:00+03:00

2025-04-16T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО в среду утром уничтожили семь украинских беспилотников над Ивановской областью, сообщили в Минобороны."Шестнадцатого апреля с 08:00 до 09:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области", — говорится в релизе.Ранее ведомство сообщило, что ПВО уничтожили ночью 26 украинских беспилотников над шестью регионами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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ивановская область, россия