https://ria.ru/20250416/putin-2011683488.html

Путин поручил уделить особое внимание исследованиям дальнего космоса

Путин поручил уделить особое внимание исследованиям дальнего космоса - РИА Новости, 16.04.2025

Путин поручил уделить особое внимание исследованиям дальнего космоса

Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание фундаментальным исследованиям дальнего космоса в рамках профильного нацпроекта. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:52:00+03:00

2025-04-16T20:52:00+03:00

2025-04-16T20:52:00+03:00

космос - риа наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание фундаментальным исследованиям дальнего космоса в рамках профильного нацпроекта. "Добавлю, что важнейшим направлением национального проекта по развитию космической деятельности должны стать фундаментальные исследования дальнего космоса. У России здесь есть серьезные заделы, развернуты значимые программы", - сказал Путин на совещании по развитию космической деятельности.

https://ria.ru/20250416/putin-2011680439.html

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2025

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космос - риа наука, россия, владимир путин