https://ria.ru/20250416/putin-2011679831.html

Путин призвал обеспечить источники финансирования космической отрасли

Путин призвал обеспечить источники финансирования космической отрасли - РИА Новости, 16.04.2025

Путин призвал обеспечить источники финансирования космической отрасли

В России должны быть обеспечены понятные и стабильные источники финансирования космической отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:33:00+03:00

2025-04-16T20:33:00+03:00

2025-04-16T20:47:00+03:00

россия

космос - риа наука

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В России должны быть обеспечены понятные и стабильные источники финансирования космической отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно определить понятные, стабильные источники финансирования отечественной космической программы, потому что от того, что мы в ближайшие годы сделаем в сфере космоса, зависит наше развитие на десятилетия вперед", - сказал глава государства на совещании по развитию космической деятельности.

https://ria.ru/20250416/putin-2011678693.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, космос - риа наука, владимир путин