https://ria.ru/20250416/putin-2011679831.html
Путин призвал обеспечить источники финансирования космической отрасли
Путин призвал обеспечить источники финансирования космической отрасли - РИА Новости, 16.04.2025
Путин призвал обеспечить источники финансирования космической отрасли
В России должны быть обеспечены понятные и стабильные источники финансирования космической отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:33:00+03:00
2025-04-16T20:33:00+03:00
2025-04-16T20:47:00+03:00
россия
космос - риа наука
владимир путин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В России должны быть обеспечены понятные и стабильные источники финансирования космической отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно определить понятные, стабильные источники финансирования отечественной космической программы, потому что от того, что мы в ближайшие годы сделаем в сфере космоса, зависит наше развитие на десятилетия вперед", - сказал глава государства на совещании по развитию космической деятельности.
https://ria.ru/20250416/putin-2011678693.html
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россия, космос - риа наука, владимир путин
Россия, Космос - РИА Наука, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить источники финансирования космической отрасли
Путин: нужно обеспечить стабильные источники финансирования космической отрасли