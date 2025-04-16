https://ria.ru/20250416/putin-2011678603.html

Путин отметил важность наращивания потенциала отечественной космонавтики

Путин отметил важность наращивания потенциала отечественной космонавтики - РИА Новости, 16.04.2025

Путин отметил важность наращивания потенциала отечественной космонавтики

Надо наращивать потенциал отечественной космонавтики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:25:00+03:00

2025-04-16T20:25:00+03:00

2025-04-16T20:34:00+03:00

владимир путин

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Надо наращивать потенциал отечественной космонавтики, заявил президент России Владимир Путин."Обязательно наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом, одной из ключевых движущих сил всего нашего национального развития", - сказал Путин на совещании по развитию космической деятельности.

https://ria.ru/20250416/putin-2011679831.html

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владимир путин, космос - риа наука, россия