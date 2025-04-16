https://ria.ru/20250416/putin-2011660485.html

Путин призвал помочь студентам с проектом российской орбитальной станции

Путин призвал помочь студентам с проектом российской орбитальной станции - РИА Новости, 16.04.2025

Путин призвал помочь студентам с проектом российской орбитальной станции

Власти будут способствовать тому, чтобы идеи студентов для проекта российской орбитальной станции были реализованы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:52:00+03:00

2025-04-16T18:52:00+03:00

2025-04-16T18:52:00+03:00

космос - риа наука

россия

владимир путин

мгту имени баумана

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Власти будут способствовать тому, чтобы идеи студентов для проекта российской орбитальной станции были реализованы, заявил президент России Владимир Путин. "Мы всячески будем способствовать тому, чтобы ваши идеи (для проекта российской орбитальной станции - ред.) были реализованы и в будущем, да и сейчас. Не нужно откладывать на тот период, когда заработает российская станция", - сказал Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.

https://ria.ru/20250416/putin-2011653229.html

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космос - риа наука, россия, владимир путин, мгту имени баумана