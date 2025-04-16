https://ria.ru/20250416/putin-2011660485.html
Путин призвал помочь студентам с проектом российской орбитальной станции
Путин призвал помочь студентам с проектом российской орбитальной станции - РИА Новости, 16.04.2025
Путин призвал помочь студентам с проектом российской орбитальной станции
Власти будут способствовать тому, чтобы идеи студентов для проекта российской орбитальной станции были реализованы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:52:00+03:00
2025-04-16T18:52:00+03:00
2025-04-16T18:52:00+03:00
космос - риа наука
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Власти будут способствовать тому, чтобы идеи студентов для проекта российской орбитальной станции были реализованы, заявил президент России Владимир Путин. "Мы всячески будем способствовать тому, чтобы ваши идеи (для проекта российской орбитальной станции - ред.) были реализованы и в будущем, да и сейчас. Не нужно откладывать на тот период, когда заработает российская станция", - сказал Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.
https://ria.ru/20250416/putin-2011653229.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин, мгту имени баумана
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, МГТУ имени Баумана
Путин призвал помочь студентам с проектом российской орбитальной станции
Путин: государство поспособствует реализации идей студентов для проекта станции