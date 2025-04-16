https://ria.ru/20250416/putin-2011650394.html

Путин встретился со студентами МГТУ имени Баумана

Путин встретился со студентами МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 16.04.2025

Путин встретился со студентами МГТУ имени Баумана

Президент РФ Владимир Путин во время поездки в МГТУ имени Баумана в Москве встретился со студентами и победителями грантового конкурса студенческих... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:11:00+03:00

2025-04-16T18:11:00+03:00

2025-04-16T19:56:00+03:00

общество

россия

владимир путин

мгту имени баумана

образование - общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в МГТУ имени Баумана в Москве встретился со студентами и победителями грантового конкурса студенческих конструкторских бюро. Глава государства в среду посетил московский университет. На базе МГТУ имени Баумана действует объединенное Студенческое конструкторское бюро (СКБ), в состав которого входят около 200 студентов. Ежегодно в мероприятиях СКБ участвует свыше 2 тысяч студентов. СКБ включает четыре инженерные команды: учебно-научный "Молодёжный космический центр", учебно-научный молодёжный центр "Гидронавтика", научно-образовательный центр "Формула Студент" и центр молодёжной робототехники.

https://ria.ru/20250416/putin-2011645235.html

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общество, россия, владимир путин, мгту имени баумана, образование - общество