https://ria.ru/20250416/putin-2011639378.html

Путин в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Прямая трансляция

Путин в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.04.2025

Путин в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин приехал в МГТУ имени Н.Э. Баумана, где запланировано совещание по космической ядерной энергетике. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:36:00+03:00

2025-04-16T17:36:00+03:00

2025-04-16T17:38:00+03:00

владимир путин

россия

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Президент России Владимир Путин приехал в МГТУ имени Н.Э. Баумана, где запланировано совещание по космической ядерной энергетике.

россия

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, видео