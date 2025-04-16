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Путин в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Прямая трансляция
Путин в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.04.2025
Путин в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин приехал в МГТУ имени Н.Э. Баумана, где запланировано совещание по космической ядерной энергетике. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:36:00+03:00
2025-04-16T17:36:00+03:00
2025-04-16T17:38:00+03:00
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин приехал в МГТУ имени Н.Э. Баумана, где запланировано совещание по космической ядерной энергетике.
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин приехал в МГТУ имени Н.Э. Баумана, где запланировано совещание по космической ядерной энергетике.
2025-04-16T17:36
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PT51M28S
Путин в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин приехал в МГТУ имени Н.Э. Баумана, где запланировано совещание по космической ядерной энергетике.