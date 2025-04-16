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В Узбекистане стартовал проект "Чтобы помнили" к 80-летию Победы - РИА Новости, 17.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:49 16.04.2025 (обновлено: 11:59 17.04.2025)
https://ria.ru/20250416/proekt-2011774950.html
В Узбекистане стартовал проект "Чтобы помнили" к 80-летию Победы
В Узбекистане стартовал проект "Чтобы помнили" к 80-летию Победы - РИА Новости, 17.04.2025
В Узбекистане стартовал проект "Чтобы помнили" к 80-летию Победы
Патриотический проект для учащихся школ "Чтобы помнили" к 80-летию Победы в Великой отечественной войне стартовал в Узбекистане, сообщает пресс-служба Русского... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-16T12:49:00+03:00
2025-04-17T11:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
узбекистан
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 16 апр - РИА Новости. Патриотический проект для учащихся школ "Чтобы помнили" к 80-летию Победы в Великой отечественной войне стартовал в Узбекистане, сообщает пресс-служба Русского культурного центра республики , одного из его организаторов. "Ташкентская и Узбекистанская епархия совместно с Русским культурным центром Узбекистана и объединением "Ветеран" к 80-летию Великой Победы запустили патриотический проект — "Чтобы помнили", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале центра. В рамках проекта проходят встречи со школьниками, на которых молодому поколению рассказывают о героизме, взаимовыручке и духовной стойкости людей в годы Великой Отечественной войны, о подвиге народа Узбекистана, о нравственных ценностях и патриотизме. Накануне одна из таких встреч состоялась в ташкентской школе №211. "Учащиеся школы подготовили творческую программу: трогательные стихотворения о войне, проникновенные слова памяти. Завершением стала совместная песня — легендарная "Катюша", которую с удовольствием исполнили все присутствующие", - добавили в центре. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20250415/gora-2011442563.html
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узбекистан, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Узбекистан, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Узбекистане стартовал проект "Чтобы помнили" к 80-летию Победы

Проект для школьников "Чтобы помнили" к 80-летию Победы стартовал в Узбекистане

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана
Государственный флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТАШКЕНТ, 16 апр - РИА Новости. Патриотический проект для учащихся школ "Чтобы помнили" к 80-летию Победы в Великой отечественной войне стартовал в Узбекистане, сообщает пресс-служба Русского культурного центра республики , одного из его организаторов.
"Ташкентская и Узбекистанская епархия совместно с Русским культурным центром Узбекистана и объединением "Ветеран" к 80-летию Великой Победы запустили патриотический проект — "Чтобы помнили", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале центра.
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В рамках проекта проходят встречи со школьниками, на которых молодому поколению рассказывают о героизме, взаимовыручке и духовной стойкости людей в годы Великой Отечественной войны, о подвиге народа Узбекистана, о нравственных ценностях и патриотизме.
Накануне одна из таких встреч состоялась в ташкентской школе №211. "Учащиеся школы подготовили творческую программу: трогательные стихотворения о войне, проникновенные слова памяти. Завершением стала совместная песня — легендарная "Катюша", которую с удовольствием исполнили все присутствующие", - добавили в центре.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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