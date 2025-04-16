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В Узбекистане стартовал проект "Чтобы помнили" к 80-летию Победы

В Узбекистане стартовал проект "Чтобы помнили" к 80-летию Победы - РИА Новости, 17.04.2025

В Узбекистане стартовал проект "Чтобы помнили" к 80-летию Победы

Патриотический проект для учащихся школ "Чтобы помнили" к 80-летию Победы в Великой отечественной войне стартовал в Узбекистане, сообщает пресс-служба Русского... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-16T12:49:00+03:00

2025-04-16T12:49:00+03:00

2025-04-17T11:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

узбекистан

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 16 апр - РИА Новости. Патриотический проект для учащихся школ "Чтобы помнили" к 80-летию Победы в Великой отечественной войне стартовал в Узбекистане, сообщает пресс-служба Русского культурного центра республики , одного из его организаторов. "Ташкентская и Узбекистанская епархия совместно с Русским культурным центром Узбекистана и объединением "Ветеран" к 80-летию Великой Победы запустили патриотический проект — "Чтобы помнили", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале центра. В рамках проекта проходят встречи со школьниками, на которых молодому поколению рассказывают о героизме, взаимовыручке и духовной стойкости людей в годы Великой Отечественной войны, о подвиге народа Узбекистана, о нравственных ценностях и патриотизме. Накануне одна из таких встреч состоялась в ташкентской школе №211. "Учащиеся школы подготовили творческую программу: трогательные стихотворения о войне, проникновенные слова памяти. Завершением стала совместная песня — легендарная "Катюша", которую с удовольствием исполнили все присутствующие", - добавили в центре. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20250415/gora-2011442563.html

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узбекистан, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне