https://ria.ru/20250416/proekt-2011541898.html

К проекту SputnikPro впервые присоединился университет Даффодил

К проекту SputnikPro впервые присоединился университет Даффодил - РИА Новости, 16.04.2025

К проекту SputnikPro впервые присоединился университет Даффодил

Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало первый мастер-класс SputnikPro для Международного университета Даффодил – лидирующего частного... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:44:00+03:00

2025-04-16T11:44:00+03:00

2025-04-16T11:44:00+03:00

россия

бангладеш

sputnik

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало первый мастер-класс SputnikPro для Международного университета Даффодил – лидирующего частного высшего учебного заведения Бангладеш.В ходе сессии заместитель директора Объединенной дирекции иновещания Sputnik Виктория Поликарпова и советник медиагруппы Олег Дмитриев рассказали слушателям о последних трендах в медиаиндустрии, о роли искусственного интеллекта в производстве новостного контента и о способах борьбы с распространением фейковых новостей."Мыслите критически, придерживайтесь четкой стратегии для оценки точности проверяемой вами информации. Подумайте дважды, и, если у вас есть хоть какие-то сомнения, не публикуйте и не распространяйте информацию, потому что именно вы как журналист несете самую большую ответственность за эту информацию", - обратилась к студентам Виктория Поликарпова в ходе встречи."Сегодняшнее мероприятие было особенным в истории SputnikPro. Это не лекция и не мастер-класс. Это был откровенный обмен мнениями на различные журналистские темы одной команды с другой - команды Sputnik и команды университета Даффодил. Я очень благодарен коллегам из Бангладеш за то, что поделились с нами своими мнениями о будущем медиаотрасли. Это правда ценно", - отметил по итогам мероприятия Олег Дмитриев."Сегодняшнее мероприятие, совместно организованное Sputnik и Международным университетом Даффодил, имело оглушительный успех среди преподавателей и студентов. Слушатели благодарны спикерам за ту аккуратность, с которой они осветили современные проблемные вопросы современной медиасреды, а также за возможность получить доступ к объективной незападной точке зрения. Все с нетерпением ожидают будущих мероприятий со Sputnik", - подчеркнул профессор Кафедры журналистики, медиа и коммуникаций Университета Грег Саймонс.Мероприятие организовано в рамках цикла лекций для российских и зарубежных вузов на тему "Глобальное большинство и вызовы неоколониализма" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Международный университет Даффодил – частное высшее учебное заведение, расположенное в инновационном городе Даффодил, Бангладеш, один из лидирующих университетов Южной Азии по образовательным программам в области информационных технологий, медиа и коммуникаций, а также бизнеса и предпринимательства.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 - в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.

https://ria.ru/20250408/sputnikpro-2010095985.html

https://ria.ru/20250317/sputnikpro-2005511491.html

россия

бангладеш

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, бангладеш, sputnik