https://ria.ru/20250416/prodvizhenie-2011516887.html

Бренд "Сделано в России" помогает продвижению детских товаров на экспорт

Бренд "Сделано в России" помогает продвижению детских товаров на экспорт - РИА Новости, 16.04.2025

Бренд "Сделано в России" помогает продвижению детских товаров на экспорт

Продвижение под единым национальным брендом "Сделано в России" предоставляет дополнительные возможности производителям игрушек и товаров для детей для выхода на РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:36:00+03:00

2025-04-16T10:36:00+03:00

2025-04-16T10:36:00+03:00

экономика

россия

китай

оаэ

агентство стратегических инициатив (аси)

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011515939_0:310:3074:2039_1920x0_80_0_0_4e9252fb636095424af1d46ccb8668cb.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Продвижение под единым национальным брендом "Сделано в России" предоставляет дополнительные возможности производителям игрушек и товаров для детей для выхода на внешние рынки и увеличения экспортных продаж, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Соответствующую программу по поручению президента России развивает РЭЦ."О ее инструментах на XV Юбилейном конгрессе индустрии детских товаров 15 апреля рассказала директор программы "Сделано в России" РЭЦ Мария Архипова", - говорится в сообщении.РЭЦ развивает бренд "Сделано в России" с 2017 года. Сейчас это комплексная программа поддержки российского экспорта, которая не только позволяет продвигать продукцию отечественных компаний на мировом рынке, но и укрепляет имидж России как надежного партнера.Производители детских товаров, в частности, могут под брендом "Сделано в России" принять участие в многоотраслевых бизнес-миссиях и специализированных выставках, а также разместить свою продукцию в национальных магазинах Made in Russia на иностранных маркетплейсах. Это позволит им расширить сеть партнеров за рубежом и повысить свою узнаваемость среди иностранных покупателей.В 2024 году РЭЦ запустил серию фестивалей-ярмарок "Сделано в России", которые уже прошли в ряде крупных провинций Китая и в ОАЭ. Ближайший фестиваль состоится в мае в Харбине, КНР."В одиночку выходить на мировой рынок тяжело, и мы это прекрасно понимаем. Цель РЭЦ — помочь эту проблему решить, и для этого мы делаем ставку на продвижение экспортеров под национальным брендом. Знак "Сделано в России" ассоциируется с высоким качеством, экологичностью и безопасностью продукции, что особенно важно для детских товаров", — подчеркнула Архипова.Для подтверждения повышенных характеристик продукции компании получают бесплатный добровольный сертификат "Сделано в России". Сертификат выдается по одному из пяти направлений - надежность, органичность, экологичность, уникальность, качество - и выступает гарантом надежности и соответствия высоким стандартам, который вызовет доверие зарубежных партнеров.Кроме того, Российский экспортный центр плотно взаимодействует с деловыми ассоциациями и институтами развития. В 2025 году РЭЦ стал партнером конкурса российских брендов "Знай наших", который проводит АСИ. Участники конкурса, имеющие наибольший экспортный потенциал, получат персонального менеджера, который поможет разработать индивидуальный план развития, и бесплатный доступ к услугам Школы экспорта РЭЦ.

https://ria.ru/20250415/indoneziya-2011405446.html

https://ria.ru/20250414/rets-2011214646.html

https://ria.ru/20250414/indoneziya-2011191250.html

россия

китай

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, оаэ, агентство стратегических инициатив (аси), российский экспортный центр (рэц)