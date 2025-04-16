https://ria.ru/20250416/prigovor-2011488830.html

Воронежцу-диверсанту "Легиона "Свобода России"* ужесточили приговор

Воронежцу-диверсанту "Легиона "Свобода России"* ужесточили приговор - РИА Новости, 16.04.2025

Воронежцу-диверсанту "Легиона "Свобода России"* ужесточили приговор

Апелляционный военный суд на шесть месяцев - до 16 лет и шести месяцев - ужесточил приговор ставшему диверсантом жителю Воронежа за госизмену и поджог шкафа... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T04:19:00+03:00

2025-04-16T04:19:00+03:00

2025-04-16T04:19:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Апелляционный военный суд на шесть месяцев - до 16 лет и шести месяцев - ужесточил приговор ставшему диверсантом жителю Воронежа за госизмену и поджог шкафа магистральной связи железной дороги, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом дела. "Апелляционный военный суд по представлению прокуратуры ужесточил приговор на шесть месяцев", - рассказал собеседник агентства. Приговор вступил в силу, добавил собеседник. Как в конце 2024 года сообщала Генпрокуратура РФ, Второй западный окружной военный суд приговорил 19-летнего Ивана Максимова к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшегося срока наказания - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев. По информации ведомства, в ноябре 2023 года Максимов через мессенджер вступил в переписку с представителями проукраинской террористической организации "Легион "Свобода России"* (запрещена в РФ), желая примкнуть к ее рядам. Он заполнил анкету, предоставил свои персональные данные и выразил намерение выполнять любые поручения, после чего его обещали переправить на Украину. Выполняя поручения своих кураторов, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Максимов установил месторасположение склада одной из волонтерских организаций, занимающихся помощью участникам СВО. Затем расклеил в Советском районе Воронежа листовки от имени администрации города, содержащие ложную информацию о предстоящих бомбовых ударах со стороны ВСУ по местам массового скопления граждан. Максимов также получил задание поджечь шкаф магистральной связи для затруднения движения по данному участку железнодорожных составов с военной техникой, предназначенной для использования в СВО. Максимов прошел обучение, получил необходимые знания о способах совершения диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры. В феврале он вскрыл металлический корпус шкафа, поджег его и скрылся с места преступления. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), статье 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия - поджог, направленный на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ, совершенный организованной группой).* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250409/zhitel-2010293631.html

https://ria.ru/20250409/novgorodets-2010170312.html

https://ria.ru/20250325/gosizmena-2007118721.html

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происшествия, россия, воронеж, украина, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины