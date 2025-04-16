https://ria.ru/20250416/prezident-2011546895.html

Президент Эквадора заявил о желании сотрудничать с военными из США

Президент Эквадора заявил о желании сотрудничать с военными из США - РИА Новости, 16.04.2025

Президент Эквадора заявил о желании сотрудничать с военными из США

Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа, одержавший победу на прошедших в стране выборах главы государства, заявил, что хотел бы сотрудничества с военными... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:18:00+03:00

2025-04-16T12:18:00+03:00

2025-04-16T12:18:00+03:00

в мире

сша

эквадор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929139318_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_36f4e46a6cc867ac7407dfcde3a8de19.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа, одержавший победу на прошедших в стране выборах главы государства, заявил, что хотел бы сотрудничества с военными США и открыт к размещению иностранных военных баз на территории страны. "Мы хотели бы сотрудничать с вооруженными силами США, и, я думаю, есть много вариантов того, как мы можем это делать ... Мы бы хотели, чтобы ВС США помогли нам тут, потому что мы в этом нуждаемся", - заявил Набоа, указав на такие "транснациональные проблемы" как картели и распространение наркотиков. В частности, по его словам, силы США могли быть участвовать в мониторинге незаконных операций, выходящих за пределы Эквадора. При этом он отметил, что контролировать проведение операций должны эквадорские военные и полиция. Набоа также дал понять, что открыт для идеи размещения иностранных военных баз на территории страны. По его мнению, это бы "способствовало миру в Эквадоре". Как сообщает CNN, по словам Набоа, Эквадор уже вел переговоры с США о получении поддержки в борьбе с преступными группировками. Он отметил, что США ждали результатов воскресных выборов, чтобы возобновить переговоры. В сентябре 2024 года президент Эквадора Даниэль Нобоа внес в парламент законопроект, который предлагает изменить конституцию и разрешить открытие в стране военных баз других государств. Президент объяснил необходимость открытия таких баз борьбой с наркотрафиком и международной преступностью. Ранее глава национального избирательного совета Диана Атамаинт сообщила, что действующий глава государства Даниэль Нобоа побеждает на выборах президента Эквадора по результатам обработки более 90% бюллетеней. Результаты голосования уже необратимы.

https://ria.ru/20250414/ekvador-2011069460.html

https://ria.ru/20250414/rossija-2011071448.html

сша

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, эквадор