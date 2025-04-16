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Президент Эквадора заявил о желании сотрудничать с военными из США - РИА Новости, 16.04.2025
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12:18 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/prezident-2011546895.html
Президент Эквадора заявил о желании сотрудничать с военными из США
Президент Эквадора заявил о желании сотрудничать с военными из США - РИА Новости, 16.04.2025
Президент Эквадора заявил о желании сотрудничать с военными из США
Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа, одержавший победу на прошедших в стране выборах главы государства, заявил, что хотел бы сотрудничества с военными... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:18:00+03:00
2025-04-16T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа, одержавший победу на прошедших в стране выборах главы государства, заявил, что хотел бы сотрудничества с военными США и открыт к размещению иностранных военных баз на территории страны. "Мы хотели бы сотрудничать с вооруженными силами США, и, я думаю, есть много вариантов того, как мы можем это делать ... Мы бы хотели, чтобы ВС США помогли нам тут, потому что мы в этом нуждаемся", - заявил Набоа, указав на такие "транснациональные проблемы" как картели и распространение наркотиков. В частности, по его словам, силы США могли быть участвовать в мониторинге незаконных операций, выходящих за пределы Эквадора. При этом он отметил, что контролировать проведение операций должны эквадорские военные и полиция. Набоа также дал понять, что открыт для идеи размещения иностранных военных баз на территории страны. По его мнению, это бы "способствовало миру в Эквадоре". Как сообщает CNN, по словам Набоа, Эквадор уже вел переговоры с США о получении поддержки в борьбе с преступными группировками. Он отметил, что США ждали результатов воскресных выборов, чтобы возобновить переговоры. В сентябре 2024 года президент Эквадора Даниэль Нобоа внес в парламент законопроект, который предлагает изменить конституцию и разрешить открытие в стране военных баз других государств. Президент объяснил необходимость открытия таких баз борьбой с наркотрафиком и международной преступностью. Ранее глава национального избирательного совета Диана Атамаинт сообщила, что действующий глава государства Даниэль Нобоа побеждает на выборах президента Эквадора по результатам обработки более 90% бюллетеней. Результаты голосования уже необратимы.
https://ria.ru/20250414/ekvador-2011069460.html
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в мире, сша, эквадор
В мире, США, Эквадор
Президент Эквадора заявил о желании сотрудничать с военными из США

Президент Эквадора Наоба заявил о готовности к размещению баз США в стране

© AP Photo / Dolores OchoaПрезидент Эквадора Даниэль Нобоа
Президент Эквадора Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Dolores Ochoa
Президент Эквадора Даниэль Нобоа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа, одержавший победу на прошедших в стране выборах главы государства, заявил, что хотел бы сотрудничества с военными США и открыт к размещению иностранных военных баз на территории страны.
"Мы хотели бы сотрудничать с вооруженными силами США, и, я думаю, есть много вариантов того, как мы можем это делать ... Мы бы хотели, чтобы ВС США помогли нам тут, потому что мы в этом нуждаемся", - заявил Набоа, указав на такие "транснациональные проблемы" как картели и распространение наркотиков.
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В частности, по его словам, силы США могли быть участвовать в мониторинге незаконных операций, выходящих за пределы Эквадора. При этом он отметил, что контролировать проведение операций должны эквадорские военные и полиция.
Набоа также дал понять, что открыт для идеи размещения иностранных военных баз на территории страны. По его мнению, это бы "способствовало миру в Эквадоре".
Как сообщает CNN, по словам Набоа, Эквадор уже вел переговоры с США о получении поддержки в борьбе с преступными группировками. Он отметил, что США ждали результатов воскресных выборов, чтобы возобновить переговоры.
В сентябре 2024 года президент Эквадора Даниэль Нобоа внес в парламент законопроект, который предлагает изменить конституцию и разрешить открытие в стране военных баз других государств. Президент объяснил необходимость открытия таких баз борьбой с наркотрафиком и международной преступностью.
Ранее глава национального избирательного совета Диана Атамаинт сообщила, что действующий глава государства Даниэль Нобоа побеждает на выборах президента Эквадора по результатам обработки более 90% бюллетеней. Результаты голосования уже необратимы.
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