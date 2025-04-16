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В России потушили 52 природных пожара за сутки
В России потушили 52 природных пожара за сутки - РИА Новости, 16.04.2025
В России потушили 52 природных пожара за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 52 природных пожара на площади 53 179 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:25:00+03:00
2025-04-16T10:25:00+03:00
2025-04-16T10:25:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 52 природных пожара на площади 53 179 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.04.2025 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 52 лесных пожара на площади, пройденной огнем 53 179 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи пятницы на территории РФ было 88 лесных пожаров на площади 68 781 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовал 51 пожар на 55 651 гектаре.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край
Происшествия, Россия, Забайкальский край
В России потушили 52 природных пожара за сутки
Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 52 природных пожара на площади 53 179 га