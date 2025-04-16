https://ria.ru/20250416/pozhar-2011693456.html

В Курске локализовали крупный пожар на предприятии

В Курске локализовали крупный пожар на предприятии - РИА Новости, 16.04.2025

В Курске локализовали крупный пожар на предприятии

Крупный пожар на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска локализован, сообщили в региональном МЧС. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T21:55:00+03:00

2025-04-16T21:55:00+03:00

2025-04-16T22:05:00+03:00

курск

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 16 апр – РИА Новости. Крупный пожар на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска локализован, сообщили в региональном МЧС.Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций."Пожар локализован", - говорится в Telegram-канале МЧС Курской области.Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что силы МЧС работают на месте крупного пожара на курском подшипниковом заводе АПЗ-20, по предварительной информации, пожар начался внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции.

https://ria.ru/20250416/pozhar-2011572147.html

курск

россия

курская область

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курск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, курская область, александр хинштейн