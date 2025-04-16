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Площадь пожара в Курске увеличилась до 17 тысяч "квадратов"

Площадь пожара в Курске увеличилась до 17 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 16.04.2025

Площадь пожара в Курске увеличилась до 17 тысяч "квадратов"

Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций, сообщает МЧС России. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:26:00+03:00

2025-04-16T19:26:00+03:00

2025-04-16T19:42:00+03:00

происшествия

курск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций, сообщает МЧС России.Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска."Площадь пожара в Курске увеличилась до 17 тысяч "квадратов". Произошло частичное обрушение конструкций. Группировка увеличена до 100 сотрудников и 30 единиц техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что силы МЧС работают на месте крупного пожара на Курском подшипниковом заводе АПЗ-20, по предварительной информации, "пожар начался внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции".Он добавил, что на месте находится начальник ГУ МЧС по Курской области, генерал-майор внутренней службы Иван Лунев."Объект находится в промышленной зоне, угрозы домам нет. Причину пожара установят специалисты МЧС России", - добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20250416/pozhar-2011614275.html

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Крупный пожар на территории одного из предприятий Курска Спасатели тушат сильный пожар на территории одного из предприятий Курска, сообщили в МЧС. Площадь пожара достигла 17 тысяч "квадратов", произошло частичное обрушение конструкций. 2025-04-16T19:26 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия