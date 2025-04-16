https://ria.ru/20250416/pozhar-2011614275.html

Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Сочи

Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Сочи - РИА Новости, 16.04.2025

Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Сочи

Пожар в частном доме в Сочи унес жизни мужчины и ребенка, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:30:00+03:00

2025-04-16T16:30:00+03:00

2025-04-16T19:15:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 16 апр - РИА Новости. Пожар в частном доме в Сочи унес жизни мужчины и ребенка, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю. "Сообщение о пожаре на Курортном проспекте поступило в 01.12 часов 16 апреля. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло возгорание на площади 250 квадратных метров в частном доме… Мужчина и ребенок погибли", - говорится в сообщении. Отмечается также, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Региональное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели мужчины и ребенка в результате пожара в домовладении по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, в доме, арендованном женщиной с ребенком, также проживали ее сестра с супругом. Соседи, увидев пожар, вызвали на место экстренные службы. Женщинам удалось выбраться наружу, разбив окно, их жизни и здоровью ничего не угрожает. После локализации возгорания в одной из комнат были обнаружены тела 32-летнего мужчины и 9-летнего мальчика.

https://ria.ru/20250416/pozhary-2011519933.html

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происшествия, жилье, россия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)