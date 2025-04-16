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Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Сочи - РИА Новости, 16.04.2025
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16:30 16.04.2025 (обновлено: 19:15 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/pozhar-2011614275.html
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Сочи
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Сочи - РИА Новости, 16.04.2025
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Сочи
Пожар в частном доме в Сочи унес жизни мужчины и ребенка, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:30:00+03:00
2025-04-16T19:15:00+03:00
происшествия
жилье
россия
сочи
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 16 апр - РИА Новости. Пожар в частном доме в Сочи унес жизни мужчины и ребенка, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю. "Сообщение о пожаре на Курортном проспекте поступило в 01.12 часов 16 апреля. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло возгорание на площади 250 квадратных метров в частном доме… Мужчина и ребенок погибли", - говорится в сообщении. Отмечается также, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Региональное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели мужчины и ребенка в результате пожара в домовладении по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, в доме, арендованном женщиной с ребенком, также проживали ее сестра с супругом. Соседи, увидев пожар, вызвали на место экстренные службы. Женщинам удалось выбраться наружу, разбив окно, их жизни и здоровью ничего не угрожает. После локализации возгорания в одной из комнат были обнаружены тела 32-летнего мужчины и 9-летнего мальчика.
https://ria.ru/20250416/pozhary-2011519933.html
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происшествия, жилье, россия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Россия, Сочи, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Сочи

Во время пожара в Сочи погибли 32-летний мужчина и 9-летний мальчик

© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюПожар на Курортном проспекте в Сочи
Пожар на Курортном проспекте в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Пожар на Курортном проспекте в Сочи
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СОЧИ, 16 апр - РИА Новости. Пожар в частном доме в Сочи унес жизни мужчины и ребенка, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.
"Сообщение о пожаре на Курортном проспекте поступило в 01.12 часов 16 апреля. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло возгорание на площади 250 квадратных метров в частном доме… Мужчина и ребенок погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Региональное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели мужчины и ребенка в результате пожара в домовладении по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, в доме, арендованном женщиной с ребенком, также проживали ее сестра с супругом. Соседи, увидев пожар, вызвали на место экстренные службы. Женщинам удалось выбраться наружу, разбив окно, их жизни и здоровью ничего не угрожает. После локализации возгорания в одной из комнат были обнаружены тела 32-летнего мужчины и 9-летнего мальчика.
Ликвидация лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В России потушили 52 природных пожара за сутки
Вчера, 10:25
 
ПроисшествияЖильеРоссияСочиКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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