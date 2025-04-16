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Филимонов предложил новые пути для поставки продукции Вологодской области - РИА Новости, 16.04.2025
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Вологодская область
 
17:19 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/postavki-2011633433.html
Филимонов предложил новые пути для поставки продукции Вологодской области
Филимонов предложил новые пути для поставки продукции Вологодской области - РИА Новости, 16.04.2025
Филимонов предложил новые пути для поставки продукции Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил организовать поставки вологодской продукции в страны Азии через порт Архангельска и Северный морской... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:19:00+03:00
2025-04-16T17:19:00+03:00
вологодская область
россия
китай
георгий филимонов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил организовать поставки вологодской продукции в страны Азии через порт Архангельска и Северный морской путь, сообщает пресс-служба губернатора региона. Филимонов озвучил предложение в рамках 44-го заседания Совета глав субъектов Российской Федерации при министерстве иностранных дел России. "Поднял вопрос о логистике грузов продукции лесопромышленного комплекса, металлургической промышленности, сельского хозяйства и химического производства из Вологодской области через порт Архангельска и Северный морской путь, чтобы разгрузить восточный полигон железной дороги, ускорить сроки поставки и сделать постоянно действующий круглогодичный транспортный коридор поставок продукции из Вологодчины в Китай и страны Юго-Восточной Азии. На это есть большой запрос со стороны наших партнеров", – приводит пресс-служба слова губернатора региона. В пресс-службе отметили, что Вологодская область продолжает активно развивать сотрудничество с регионами Китая. Так, сейчас идет подготовка к запуску контейнерного маршрута "Вологда – Шанхай", область наращивает объемы экспорта, выстраивает связи с Народными правительствами провинций Шэньси, Цзянсу, Хунань, Хэйлунцзян. Кроме того, в составе торгового представительства Российской Федерации в КНР закреплена должность торгового представителя Вологодской области. "Выражаю искреннюю благодарность министру иностранных дел России Сергею Викторовичу Лаврову и заместителю министра иностранных дел России, статс-секретарю МИД России Евгению Сергеевичу Иванову за поддержку наших инициатив, которые направлены на развитие партнерских отношений Вологодской области с регионами других стран", – добавил Филимонов. Ранее на площадке МИД Российской Федерации состоялась презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Вологодской области для представителей посольств иностранных государств и зарубежных компаний. В рамках мероприятия также прошла личная встреча Филимонова и Лаврова.
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россия, китай, георгий филимонов
Вологодская область, Россия, Китай, Георгий Филимонов
Филимонов предложил новые пути для поставки продукции Вологодской области

Филимонов предложил поставлять вологодские товары через Архангельск и Севморпуть

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Георгий Филимонов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил организовать поставки вологодской продукции в страны Азии через порт Архангельска и Северный морской путь, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Филимонов озвучил предложение в рамках 44-го заседания Совета глав субъектов Российской Федерации при министерстве иностранных дел России.
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"Поднял вопрос о логистике грузов продукции лесопромышленного комплекса, металлургической промышленности, сельского хозяйства и химического производства из Вологодской области через порт Архангельска и Северный морской путь, чтобы разгрузить восточный полигон железной дороги, ускорить сроки поставки и сделать постоянно действующий круглогодичный транспортный коридор поставок продукции из Вологодчины в Китай и страны Юго-Восточной Азии. На это есть большой запрос со стороны наших партнеров", – приводит пресс-служба слова губернатора региона.
В пресс-службе отметили, что Вологодская область продолжает активно развивать сотрудничество с регионами Китая. Так, сейчас идет подготовка к запуску контейнерного маршрута "Вологда – Шанхай", область наращивает объемы экспорта, выстраивает связи с Народными правительствами провинций Шэньси, Цзянсу, Хунань, Хэйлунцзян.
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Кроме того, в составе торгового представительства Российской Федерации в КНР закреплена должность торгового представителя Вологодской области.
"Выражаю искреннюю благодарность министру иностранных дел России Сергею Викторовичу Лаврову и заместителю министра иностранных дел России, статс-секретарю МИД России Евгению Сергеевичу Иванову за поддержку наших инициатив, которые направлены на развитие партнерских отношений Вологодской области с регионами других стран", – добавил Филимонов.
Ранее на площадке МИД Российской Федерации состоялась презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Вологодской области для представителей посольств иностранных государств и зарубежных компаний. В рамках мероприятия также прошла личная встреча Филимонова и Лаврова.
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