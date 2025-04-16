Посол Озеров заявил о попытках переписывания истории в молдавских учебниках
Посол Озеров: в учебниках Молдавии наблюдаются попытки переписывания истории
Олег Озеров. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. В школьных учебниках Молдавии наблюдаются попытки переписывания истории, заявил журналистам посол России в Молдавии Олег Озеров.
"Нам снова приходится сталкиваться с попытками переписывания истории… Мы видим учебники, которые сейчас пишутся про Антонеску, про приспешника Гитлера, который потерпел также поражение в Великой Отечественной войне, именно, прежде всего, от рук советских солдат", - сказал Озеров на церемонии перезахоронения останков советского солдата в Тирасполе.
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Посол России в Молдавии напомнил, что подобные процессы ранее наблюдались в странах Прибалтики. По его словам, это дало свои результаты. "Затем героизация нацистов дала ядовитые всходы на Украине, где молодёжи в течении тридцати лет вдалбливали в голову, что Шухевич, Бандера – это герои, борцы за свободу нации и так далее. К огромному сожалению, эта линия находила поддержку со стороны коллективного Запада, со стороны западноевропейских стран", - отметил Озеров.
Посол России в Молдавии обратил внимание на то, что сегодня снова предпринимается попытка сплачивать народы Европы против России на основе нацистских, фашистских идей, которые однажды уже потерпели поражение от рук советских солдат. "Я убежден, что победа будет за теми в нынешнем противостоянии сил зла и сил света и добра, кто помнит о прошлом, кто помнит о том, что в их жилах течет кровь победителей, кровь тех, кто победил нацизм, победил черную чуму XX века, которую пытаются перенести в XXI век", - добавил Озеров.
Ранее представители молдавской общественности выразили возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям, включая осуждение Холокоста, и не содержат попыток оправдания нацизма или отдельных исторических фигур. Однако позже глава минобразования сообщил, что Молдавия попросит мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме дать рецензию на новые учебные пособия по истории.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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